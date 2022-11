Non solo per la pulizia dei denti, il dentifricio può essere usato anche in questo modo: non ci crederai, il risultato sarà proprio quello sperato.

Ogni giorno laviamo i denti almeno tre volte: la mattina appena svegli o comunque dopo aver fatto colazione, dopo pranzo se possiamo e dopo cena, prima di andare a dormire. Succede di lavarli anche più volte, se dobbiamo uscire per esempio, non scendiamo se prima non laviamo i denti. E’ molto importante farlo per evitare che si attacchi il cibo e si formino le carie: in questo caso il dentista è l’unica soluzione!

Per pulirli usiamo il dentifricio che li mantiene in salute. Questo prodotto però ha tantissime altre proprietà che non tutti conoscono. E’ infatti molto efficace per altri utilizzi, per esempio nella pulizia di oggetti e di superfici. Forse neanche lo immaginate ma la pasta di dentifricio ha un potete abrasivo oltre che sbiancante ed è in grado di rimuovere lo sporco persistente.

In casa può essere usato per la pulizia di molte cose: siete curiosi di scoprire a cosa potrebbe servirvi e in che modo? Vi sveliamo un’operazione che potete mettere in pratica che vi darà un risultato più che soddisfacente!

Non solo per la pulizia dei denti, il dentifricio può essere usato anche in questo modo: non ci crederai ma il risultato c’è!

Il dentifricio è un prodotto usato per la pulizia dei denti. Questo però, forse non tutti lo sanno, può anche essere utilizzato per pulire in casa delle specifiche superfici: sapete per caso a cosa potrebbe servirvi e in che modo? Avete sempre speso tempo per lavare il piano cottura utilizzando detersivi diversi ma non avete mai pensato che proprio il prodotto che utilizzate per lavare i denti poteva essere usato.

Ebbene sì, la cucina può essere pulita e disinfettata con il dentifricio: che cosa dovete fare? Prima cosa, dovete pressare il contenitore e far uscire la pasta direttamente sull’acciaio. Poi dovete spalmare tutta la superficie: fate attenzione, non bisogna lasciare nessuno spazio scoperto! Lasciate agire il composto sul piano per qualche minuto. Quando il tempo è trascorso potete procedere con la sua rimozione.

Usate una spugna bagnata e strofinate sulla superfice di cottura. Sciacquate più volte fino a quando non avrete tolto tutto il prodotto. In seguito asciugate prestando sempre molta cura. Il vostro pianto di cottura sarà pulito come non lo avete mai avuto! Come vi abbiamo anticipato, il dentifricio oltre alla pulizia de denti, ha tante proprietà e può essere utilizzato in diversi modi: il motivo? Ha un potere sì sbiancante ma anche abrasivo, per questo è utile per rimuovere le macchie. Non solo, ma lascerà il piano splendente come non mai, tanto da farvi specchiare dentro!