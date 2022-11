Risparmiare facendo la spesa, si può ed è semplicissimo: ti basta fare questo per non sbagliare tra gli scaffali del supermercato.

Fare la spesa, ormai è diventato un tasto dolente. Il continuo aumento dei prezzi ha coinvolto, ormai, ogni settore produttivo e anche acquistare cibi o beni di prima necessità è diventato complicato per molte famiglie italiane. Famiglie che si vedono costrette a rinunciare a determinate cose e a risparmiare il più possibile pur di riuscire a sostenere tutte le spese.

Risparmiare in casa, riducendo quando possibile i consumi di gas, luce ed acqua, ma anche risparmiando al supermercato, proprio mentre si fa la spesa. Al di là di offerte e promozioni convenienti, che chiaramente devono essere sempre prese al volo, esistono alcuni ‘trucchetti’ da mettere in atto proprio quando ci troviamo tra gli scaffali del supermercato, col nostro caro carrello da riempire. Poche e semplici mosse, ma che ti impediranno di ritrovarti col portafogli vuoto.

Come risparmiare quando fai la spesa: trucchetti e accorgimenti che devi sapere

Fare la spesa risparmiando. Sembra un controsenso, soprattutto in un’epoca dove i prezzi di vendita di qualsiasi prodotto sono alle stelle. Se segui alcuni piccoli consigli, però, potrai evitare di fare acquisti inutili, che non fanno assolutamente bene alle tue tasche in questo momento. Un importante metodo che devi usare ( in molti non lo fanno!) è quello di fare i calcoli mentre compri. Man mano che riponi la merce nel carrello, con una calcolatrice o a mente se riesci, cerca di fare la somma dei tuoi acquisti, in modo da renderti conto se stai andando oltre il budget che ti eri prefissato. Esatto, prefissati un budget da spendere per quella giornata e fai di tutto per non superare quel limite: ci sono cose di cui necessitiamo assolutamente, ma altre che, magari, per questa settimana possono aspettare. Cercherai di farle rientrare nel prossimo budget! Un altro trucco pazzesco a cui quasi nessuno pensa?

Dai un’occhiata agli scaffali più bassi. Si, è proprio lì che spesso vengono posizionati prodotti con prezzi minori, ma di pari qualità a quelli che, invece, troviamo ai piani alti, super costosi. Una strategia di marketing per farti notare subito il prodotto dal prezzo più alto, ma tu sii furba e usa la controstrategia! Potrai trovare alimenti o prodotti validi, ma a prezzo minore. Ma non è finita qui…

Se puoi, porta i sacchetti o una borsa shopper da casa: aiuterai l’ambiente evitando le buste in plastica, che puntualmente dovrai pagare. Infine, quando puoi preferisci sempre i piccoli mercatini ai supermercati: non solo risparmierai un bel po’ di soldi, ma troverai prodotti freschi, locali e di qualità. Buona spesa a tutti e occhio!