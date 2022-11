Settimana da incubo per questo segno! Il lavoro non andrà bene e il suo portafogli piangerà: bisogna tenere duro

Una vera settimana da incubo è iniziata per questo segno zodiacale: il lavoro non andrà bene e il suo portafogli piangerà tantissimo.

C’è chi sta per iniziare una nuova settimana, l’ultima di questo mese di Novembre, col piede giusto. E chi, invece, se ne vorrà completamente dimenticare. È questo che ci fanno sapere le previsioni astrali di questo segno, che lascia un po’ tutti perplessi.

Purtroppo, carissimi amici di Universomamma, dobbiamo darvi una spiacevolissima notizia: la settimana che è appena iniziata sarà veramente da incubo per un segno zodiacale in particolare. Le previsioni, infatti, ci dicono che il suo lavoro non procederà affatto nei migliori dei modi. E che, addirittura, il suo portafogli risentirà di una grave e grossa perdita economica. Si tratta, da come si può chiaramente comprendere, di una notizia davvero brutta. E che, soprattutto in prossimità delle feste natalizie, non avremmo mai voluto darvi. D’altra parte, però, è proprio questo quello che ci fanno sapere le stelle. E noi non possiamo assolutamente tirarci indietro.

Immaginiamo che sarà sicuramente un momento passeggero e che, molto presto, riuscirete a risollevarvi. Nel frattempo, però, bisogna che teniate davvero duro. E che, mai come stavolta, dimostriate di essere forti abbastanza da superare questo momento.

Settimana da incubo per questo segno zodiacale a lavoro: anche il portafogli piangerà!

Pensavate che questo mese di Novembre potesse concludersi ancora meglio rispetto a com’era iniziato? Per alcuni segni zodiacali sarà assolutamente così, ma per altri no! Le previsioni di questi ultimi giorni, infatti, ci dicono che un astro in particolare dovrà faticare parecchio per arrivare a Natale senza pensieri. La sua situazione economica, infatti, non sarà affatto delle migliori. Ed anche a lavoro, purtroppo, le cose si metteranno piuttosto male. Insomma, sarà una vera e propria settimana da incubo, non c’è assolutamente nulla da dire in contrario!

Dando uno sguardo alle previsioni astrali di questa settimana di Novembre, abbiamo scoperto che diversi segni zodiacali se la passeranno decisamente meglio, vivendo uno dei momenti più magici della loro vita. Altri, invece, dovranno davvero duro. Tra questi, c’è purtroppo la Vergine! Sembrerebbe che in questi ultimi giorni del mese e i primi di Dicembre, chi è nato sotto questa stella verrà messo a dura prova sotto tutti i punti di vista. A lavoro, purtroppo, sembrerà essere invisibile. E il suo portafogli risentirà di alcune gravi perdite economiche.

Non tutti i mali, però, vengono per nuocere! Seppure i primi giorni saranno parecchio complicati per chi è nato sotto il segno della Vergine, riuscirà a vedere uno spiraglio di luce nel weekend. Sembrerebbe, infatti, che la situazione si inizierà a placare proprio verso il fine settimana e voi, cari amici, riuscirete a tranquillizzarvi un bel po’.

Tenete duro!