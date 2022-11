Ci sono 1000 euro per i clienti di Poste Italiane: la notizia che fa fare i salti di gioia

Sorpresa graditissima in arrivo per la clientela di Poste Italiane: il nuovo Bonus farà gioire moltissimi, ecco a chi è destinato.

Cresce inarrestabile il successo di Poste Italiane che, soprattutto alla luce della spaventosa inflazione degli ultimi mesi, sta cercando di venire incontro il più possibile alla sua platea di utenti con novità sempre più mirate a tutelarne gli interessi. La situazione economica in cui versa il Paese alla luce dei fatti che hanno coinvolto il mondo intero a seguito del conflitto in Ucraina, ha spinto molti a tornare ai buoni fruttiferi postali, fino a qualche mese fa alquanto ‘snobbati’.

La famosa azienda italiana che si occupa di servizi postali, bancari e di telecomunicazioni ha messo a punto una serie di iniziative per attrarre sempre più clienti, come ad esempio il libretto smart. Quest’ultimo è una rivisitazione 2.0 del vecchio libretto postale: presenta infatti tutte le funzionalità dell’ home banking disponibili sia da computer che da app. E, dato da non sottovalutare, con un costo di gestione più basso.

Non poteva mancare un occhio di riguardo per i pensionati che riscuotono la pensione su tale libretto ovvero un’assicurazione contro le rapine grazie alla quale se un pensionato subisce una rapina entro 48 ore dal prelievo, verrà rimborsato fino a 600 euro. Ma le novità, come dicevamo, non sono finite qui.

Poste Italiane, novità assoluta per molti clienti: arriveranno ben 1000 euro, ecco a chi

Tra le diverse agevolazioni che Poste Italiane sta mettendo a disposizione della sua sempre crescente4 clientela c’è l’offerta Supersmart 270 giorni, un incentivo molto allettante per chiunque decida di mettere da parte una somma di denaro affidandosi all’azienda. In cosa consiste? E’ presto detto: si tratta di un’offerta della durata esatta di 270 giorni e alla scadenza si sarà maturato un notevole tasso di interesse annuo lordo del 3%.

Non solo: è possibile anche fare la simulazione dell’accantonamento per scoprire in anticipo la cifra netta che ci si può aspettare dopo i 270 giorni. Ci sarà poi anche chi riceverà ben mille euro! Solo una determinata categoria di clienti però potrà aspirarvi: chi collega il suo IBAN al libretto smart entro il 30 novembre riscuoterà il premio da 1000 euro sul libretto. Potrà partecipare così al concorso e vincere un tablet Samsung del costo di più di 1000 euro.

Questa dunque, l’ultima novità messa in atto dal celebre Istituto italiano che nell’ultimo periodo ha visto aumentare a dismisura il suo pubblico. Non sono pochi infatti coloro che, come i pensionati, cercano di affrontare questi durissimi mesi segnati da un’inflazione senza precedenti che sta flagellando il Paese. E voi siete già clienti di Poste Italiane? Se sì provvedete subito ad attivare tutte le condizioni per ricevere questo premio inaspettato!