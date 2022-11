Depilazione fai-da-te? Questo prodotto che hai in cucina può fare miracoli

Tra i tanti metodi naturali che possono semplificarci la vita c’è anche quello per una perfetta depilazione fai-da-te: ecco cosa ti serve.

Nonostante l’estate si finita ormai da un pezzo, la cura dell’estetica di certo non va in vacanza e fra i trattamenti più gettonati c’è sicuramente la depilazione. Una pratica amata ed odiata da tutte le donne, ma utile e necessaria per sentirsi a posto, più belle e sicure di sé stesse. Negli ultimi decenni si sono diffusi svariati metodi per la rimozione dei peli superflui che assediano gambe ed altre parti del corpo davvero insopportabili soprattutto se dobbiamo andare al mare.

Molte si affidano all’estetista, ma a volte non si ha il tempo di prendere appuntamento con un centro specializzato e bisogna ricorrere esclusivamente al proprio ingegno. L’idea ti sembra praticamente impossibile? Niente affatto, se consideriamo che nelle nostre case quasi sempre ci sono prodotti naturali che si rivelano utilissimi per un’infinità di problemi quotidiani.

Vogliamo infatti parlarti di un sistema di depilazione fai-da-te a cui forse non avevi mai pensato prima. Con un prodotto che hai in cucina, potrai ottenere una pelle liscia, morbida, luminosa e finalmente libera dagli odiosissimi peli! Il tutto a costo zero e in poco tempo. Anche la preparazione è davvero semplice e chiunque può eseguirla senza avere chissà quale esperienza. Curiosa di scoprire di quale ‘rimedio miracoloso’ parliamo?

Per una perfetta depilazione fai-da-te usa questo: ti stupirai del risultato

Il prodotto naturale che può darti un aiuto concreto nel caso in cui tu abbia bisogno di una depilazione efficace, veloce e dal risultato super, è lo zucchero. Esatto, proprio quello che hai nella credenza e che metti nel tuo caffè o utilizzi per i tuoi dolci. Oltre allo zucchero, ti serviranno solo del succo di limone fresco e dell’acqua.

Ecco le dosi:

1/4 di tazza di succo di limone fresco appena premuto

1/4 di tazza di acqua

2 tazze di zucchero

La raccomandazione è di rimuovere accuratamente ogni traccia della polpa, delle pelle o di semi del limone, poi si può procedere con la ricetta. Versa tutti gli ingredienti in un pentolino e fai cuocere a fiamma alta per 4 – 5 minuti mescolando continuamente. Meglio optare per un cucchiaio molto largo o una spatola ed una pentola pesante in acciaio inox con doppio fondo. Insomma, niente pentole sottili per evitare che lo zucchero si bruci. Altrimenti, cuoci a fiamma bassa.

Quando inizierà a bollire, abbassa la fiamma e lascia cuocere per un altro 1/4 d’ora – 20 minuti. Il colore del composto dovrebbe diventare di un colore ambra scuro ed a quel punto potrai togliere la cera dal fuoco e lasciar raffreddare per 15 minuti. Questa cera va infatti usata solo fredda o tiepida.

Se dovessi accorgerti che il colore risulta tendente al rosso, non sarà indicato per la depilazione. Se invece dovesse essere troppo duro, basterà aggiungere poche gocce d’acqua e limone e riscaldare di nuovo il composto nel microonde circa 1 minuto per poi mescolare nuovamente.

Questo sistema è molto comodo, perché non avrai bisogno di spatole né di strisce. Ogni strato applicato su circa 5-6 mm di pelle potrà essere rimosso a mani nude. Inoltre, essendo molto delicata, la ceretta con lo zucchero evita i peli incarniti e la follicolite.

Cosa aspetti a provare anche tu questo rimedio super comodo ed economico?