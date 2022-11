Dimenticati del mal di gola: con queste caramelle fatte in casa sarà un gioco da ragazzi!

Dimenticati del mal di gola una volta per tutte: con queste caramelle fatte in casa sarà un gioco da ragazzi! Ricetta semplicissima.

L’inverno, si sa, è anche sinonimo di mal di gola. In questo periodo dell’anno, infatti, non è raro prendersi un colpo d’aria che causa a sua volta tosse, raffreddore ed altri malanni di stagione.

Ecco perché quest’oggi vogliamo svelarti come è possibile preparare direttamente con le tue mani delle caramelle eccezionali per eliminare il problema per sempre. Una volta che ci avrai provato non dovrai più comprarle. Provale, funzionano davvero! Inoltre la ricetta è davvero semplicissima e naturale al cento per cento. Guarda un po’ qua che cosa devi fare e non te ne pentirai.

Dimenticati del mal di gola con queste caramelle fatte in casa

Se d’inverno soffri spesso di mal di gola sappi che per sbarazzarti per sempre del problema puoi ricorrere a delle caramelle fatte in casa del tutto naturali. In questo modo, non solo i tuoi guai diventeranno un lontano ricordo, ma potrai anche risparmiare una bella cifra evitandoti di doverle comprare al supermercato o in farmacia. Sei curioso di saperne subito di più? Allora dai un’occhiata alla ricetta e poi mettiti alla prova. Ecco di che cosa avrai bisogno per farle:

4 cucchiai di zucchero;

1/2 cucchiaino di zenzero in polvere;

1 cucchiaino di cannella in polvere;

1/2 cucchiaino di miele;

2 cucchiai di succo di limone;

zucchero a velo.

Preparazione

Hai mai pensato di preparare le caramelle per il mal di gola direttamente con le tue mani? Provaci subito: con questa ricetta è davvero semplicissimo! Guarda un po’ qua che cosa devi fare ed il risultato finale ti lascerà di sicuro a bocca aperta. Per prima cosa, prepara lo stampo versando abbondante zucchero a velo su una teglia e facendo con il dito dei buchi nello zucchero.

A questo punto, occupati dell’impasto per le caramelle. Prendi quindi un pentolino e versaci dentro lo zucchero e lo zenzero in polvere. Unisci anche il miele, la cannella in polvere ed il succo di limone e metti tutto sul fuoco continuando a mescolare e tenendo il fornello al minimo. Non appena il composto avrà raggiunto il punto di bollore, lascia cuocere per 4 minuti, continuando a mischiare velocemente per non fare bruciare.

Trascorso il tempo necessario, spegni il fuoco e versa il composto nei fori precedentemente realizzati nello zucchero a velo. Lascia, infine, raffreddare per una decina di minuti e poi stacca le caramelle dallo stampo, ripassandole leggermente nello zucchero a velo. Conservale, quindi, in una scatolina di latta ed usale all’occorrenza.

Il consiglio extra: per essere sicuri che il composto per le caramelle è pronto, versane una goccia nell’acqua e se questa si solidificherà immediatamente allora potrai procedere con il passaggio successivo.