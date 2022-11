Puoi eliminare le incrostazioni, igienizzare le stoviglie e risparmiare sull’acqua se provi questo metodo furbissimo per lavare i piatti

Chi non ha una lavastoviglie in casa si ritrova spesso a dover sgrassare e pulire una serie di pentole, piatti, posate e quant’altro dopo il pranzo e la cena. Si tratta di un compito che non possiamo rimandare a lungo e che, a volte, ci ruba un bel po’ di tempo ed energie. Elimini le incrostazioni, igienizzi le stoviglie e risparmi sull’acqua: prova questo metodo per lavare i piatti.

Che ne dite, allora, di provare a fare diversamente? Non servirà, infatti, stare ore a strofinare o usare litri e litri di detergente! Basterà seguire dei semplici passaggi e lavare le nostre stoviglie diventerà un gioco da ragazzi. Si tratta di un metodo molto semplice che una volta provato vorremo usare sempre. Seguiteci nel prossimo paragrafo e ve lo illustreremo nel dettaglio.

Lavare i piatti: con questo metodo risparmi sull’acqua e li igienizzi a fondo

Se anche voi siete stanchi di starvene con la spugnetta in mano a grattare via lo sporco, siete nel posto giusto. Provate a fare come vi spieghiamo di seguito e vedrete che questo compito quotidiano risulterà molto più semplice e meno faticoso, ma anche conveniente per le nostre tasche!

Per prima cosa eliminate ogni residuo di cibo e vari da piatti, bicchieri e pentole usando un tovagliolo o della carta assorbente. Fatto questo siamo pronti a procedere: vediamo come.

Andiamo a riempire entrambe le vaschette del lavello con acqua bollente. All’interno di una versiamo due bicchieri di aceto, il succo di un limone, un cucchiaio di detergente per i piatti e uno di bicarbonato. Immergiamo le stoviglie e lasciamole a mollo fino a quando l’acqua non sarà di nuovo fredda.

Prendiamo ora un piatto alla volta e insaponiamolo con una spugnetta, spostandolo nella seconda vaschetta e mettendolo di nuovo in ammollo. Usiamo l’acqua ancora calda per strofinare, tenendo le stoviglie immerse, eventuali incrostazioni. Vi accorgerete che verranno via senza fatica, non avremo bisogno di faticare. Quando avremo trasferito tutti i piatti nella seconda vaschetta stappiamole entrambe.

Usiamo poi l’acqua corrente per risciacquare il tutto, basteranno davvero due minuti perché le stoviglie saranno igienizzate, sgrassate e brillanti. Non rimane che asciugare tutto e riporre al proprio posto. Visto che velocità e quanto è stato semplice? Senza bisogno di litri di detersivi né di tenere per lunghi minuti i piatti sotto l’acqua corrente. Un metodo furbissimo che ci farà risparmiare sui detergenti ma anche sull’acqua e ci semplificherà di certo la vita. Fate una prova e non laverete più i piatti in altro modo, potete fidarvi, che efficacia incredibile!