Forse non ci hai mai pensato ma se applichi questo sulle labbra il tuo rossetto avrà una lunga durata

Il trucco fa parte della vita di ogni persona. Non usciamo quasi mai senza aver messo anche solo un po’ di mascara o del rossetto. C’è chi non scende neanche nel cortile di casa. Per molte persone è una sorta di protezione, questo succede quando l’insicurezza prende il sopravvento. Esistono in commercio tantissimi cosmetici diversi e per questo possiamo creare make up diversi a seconda di dove dobbiamo andare e di come vogliamo far brillare il volto.

Spesso per uscire in settimana, se non dobbiamo fare grandi cose e andare a eventi speciali, preferiamo usare un trucco leggero, che tenda ad essere naturale e che dia al viso un effetto piacevole. Sapete qual è quello adatto per avere un effetto più naturale possibile? Vi lasciamo qui alcuni consigli da seguire se volete provarlo. Prima cosa dovete usare il fondotinta che andrete a stendere bene per evitare di lasciare macchie. Procedete con il correttore che vi servirà per coprire le occhiaie e in seguito con la cipria per fissare il tutto. Per gli occhi utilizzate il mascara: dovete metterlo facendo delle ondulazioni o a zig zag.

Per il rossetto scegliete una tonalità chiara, sul nude o sul marrone e rosa. Per ultimo, usate un po’ di blush per le guance in modo da dare un po’ di colore al viso. Con questo trucco riuscirete ad apparire molto naturali. Tra i problemi che molti riscontrano c’è la durata del rossetto, spesso tende a scomparire appena dopo averlo messo. Abbiamo un trucchetto che potete mettere in pratica: in questo modo il vostro rossetto avrà lunga durata!

Forse non ci hai mai pensato ma se applichi questo sulle labbra prima di mettere il rossetto questo avrà una lunga durata: provaci!

Il make up comprende una serie di cosmetici tra cui fondotinta, cipria, mascara, ombretto, matite e via dicendo. In commercio ci sono tantissimi prodotti di colori diversi e ognuno ha una buona efficacia. Abbiamo una vasta scelta e spesso, dato che li vorremmo proprio tutti, non sappiamo quali scegliere e quali colori prendere.

I rossetti ci sono in tantissime tonalità diverse, possiamo usare quello che preferiamo, ci sono anche colori che hanno lo stesso tema ma con quale tratto che lo differenzia. Parlando di questo cosmetico, molte persone riscontrano un grosso problema: quando lo mettono tende a scomparire subito o qualche ora dopo averlo messo. Se volete che il vostro rossetto abbia una lunga durata dovete fare in questo modo.

Il procedimento è questo: dovete prima mettere leggermente il rossetto, poi poggiare un fazzoletto e con un pennello spolverare sopra la cipria: sì, avete capito bene! Subito dopo applicate un altro strato di rossetto e vedrete che questo avrà finalmente una lunga durata!