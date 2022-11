Il cenone di Natale si avvicina, ma attenzione alla spesa! Tutti i consigli per risparmiare

Il cenone di Natale si avvicina sempre di più, ma attenzione alla spesa! Ecco tutti i migliori consigli per risparmiare alla cassa.

Natale è ormai alle porte ed i più organizzati stanno già iniziando a pensare ai regali, agli addobbi e, ovviamente, al menu del cenone.

Ma attenzione perché quest’anno a causa dell’inflazione la spesa costerà alle nostre tasche praticamente il doppio! Niente paura, basterà adottare qualche semplice, ma allo stesso tempo astuto accorgimento e potrai servire dei piatti eccezionali senza spendere però un occhio della testa. Ecco che cosa devi fare: è semplicissimo!

Come abbiamo anticipato fin dall’inizio del nostro articolo, quest’anno il cenone di Natale costerà sicuramente di più rispetto al passato. A causa, infatti, dell’inflazione fare la spesa è ormai diventato da diversi mesi un vero e proprio salasso.

Ma niente paura, perché con questi utili consigli potrai stupire tutti i tuoi ospiti con effetti speciali, ma senza spendere una fortuna. In pratica, ti basterà giocare d’astuzia e non dovrai fare grosse rinunce all’interno del menu.

Guarda un po’ qua con i tuoi stessi occhi ed annota tutti i nostri suggerimenti. Di sicuro ti saranno di grande aiuto quando andrai ad acquistare le materie prime per cucinare il tuo cenone di Natale.

I consigli per risparmiare

Se sei arrivato fin qui a leggere il nostro articolo allora vuol dire che anche tu stai già cominciando a pensare al menu del cenone di Natale. Quest’anno, però, oltre a dover pensare a che cosa cucinare bisognerà anche preoccuparsi di non spendere troppo per la spesa a causa dell’inflazione e del conseguente aumento del prezzo delle materie prime. A tal proposito, ecco qui pronti per te alcuni utili consigli che ti permetteranno di risparmiare una bella somma sul conto finale.

Fai attenzione alla lista della spesa: cucinare per tante persone può essere faticoso e dispendioso, ma se deciderai in anticipo che cosa prendere potrai evitare di comprare più del necessario, finendo quindi con lo spendere troppo.

Approfitta delle offerte: quando sei al supermercato controlla per bene le offerte disponibili per essere sicuro di sfruttare i migliori prezzi. O, ancora meglio, tieni sott'occhio le promozioni già da alcune settimane prima di Natale, in modo da poter acquistare prodotti a lunga conservazione quando sono più vantaggiosi.

Compra prodotti di stagione: è una regola che vale sempre, ma a maggior ragione quando si deve cucinare per tante persone.

Servi un solo piatto principale: un’ottima idea potrebbe essere quella di preparare una sola portata principale, magari un primo piatto, e poi servire il resto delle pietanze al buffet.

Scegli ricette che rendono bene sulla quantità: un trucco geniale è quello di cucinare piatti come lasagna, pasta al forno, parmigiana, polenta, torta salata e simili per infornare un'unica teglia e ricavare più porzioni.

Insomma, se farai attenzione a questi consigli risparmiare sul cenone non sarà un problema!