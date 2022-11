Il pane si indurisce troppo presto? Ecco alcuni trucchi per farlo durare di più: se fai in questo modo riuscirai a riutilizzarlo.

Molte volte avanza il pranzo o la cena e solitamente quello che possiamo lo conserviamo. Capita che spesso ce ne dimentichiamo e dopo diversi giorni dobbiamo per forza buttarlo. Succede spesso anche con, per esempio, il limone. Lo usiamo magari per condire un’insalata o il pesce, utilizzandone solo metà. L’altra parte la conserviamo ma poco dopo tende ad andare a male o ad ammuffire.

In questo caso per evitare che questo succeda dobbiamo conservarli a temperatura ambiente, o possiamo mettere la parte tagliata in un bicchiere con l’acqua rivolta verso il basso o ancora, possiamo tagliare il limone a piccoli pezzi e metterli in freezer. In questo modo non ammuffiranno e possiamo conservarli per più tempo per un secondo utilizzo. Non solo il limone ma spesso anche il pane dopo averlo comprato e consumato una prima volta tende ad indurirsi.

Anche in questo caso ci sono dei trucchetti che possono essere praticati: se fate in questo modo durerà molto di più.

Il pane si indurisce troppo presto? Ci sono alcuni trucchi per farlo durare molto di più: provali!

A tutti sarà capitato di avanzare il pane e di conservarlo per consumarlo successivamente, per la cena o per il giorno dopo. Molte volte però tende ad indurire ed è difficile riutilizzarlo una seconda volta. Ci sono alcuni trucchetti che però possono essere messi in pratica che vi permetteranno di conservarlo per più giorni e di mangiarlo quando volete evitando di buttarlo.

Per prima cosa dovete scegliere il recipiente adatto in modo che all’interno si riesca a preservare la freschezza dell’alimento, lasciando il giusto grado dell’acqua. In questo modo si evita la sua evaporazione. Uno dei metodi efficaci è quello di mettere il pane in sacchetti di plastica. Dovete soltanto inserirlo dentro e far uscire tutta l’aria e in seguito chiudere bene. Potete anche mettere il pane che si trova già nella sua confezione in un sacchetto alimentare in plastica. Si tratta di quei sacchetti che utilizziamo per congelare i cibi. Anche in questo modo riuscirete a conservarlo e a mantenerne la freschezza.

Tra i metodi molto efficaci c’è anche la possibilità di usare un telo di cotone. Basta semplicemente avvolgere il pane nel tessuto e chiuderlo bene. Questo riuscirà a mantenere l’umidità meglio del sacchetto di carta o di plastica. Se fate in questo modo ricordate di lavare il panno solo con acqua e con qualche goccia di sapone di Marsiglia. Non dovete assolutamente utilizzare detergenti o detersivi, altrimenti non potreste più conservarlo al suo interno. Mettete in pratica questi trucchetti e riuscirete a conservare il pane per più giorni, anzi, eviterete che diventi duri.