Per far risplendere il piano cottura devi usare questo ingrediente che non è l’aceto; un trucchetto velocissimo per la pulizia della tua cucina.

Cucinare, che passione! Sbizzarrirsi ai fornelli, preparando gustose pietanza, seguendo ricette ma anche lasciandosi guidare dalla fantasia. Non serve essere chef stellati per preparare un pranzo da leccarsi i baffi e, soprattutto con le feste di Natale alle porte, la cucina italiana offre idee e spunti per primi piatti, dolci e antipasti super sfiziosi. Tutto molto bello, se non fosse che, al termine della preparazione, bisogna pulire!

Pulire la cucina è un’attività spesso noiosa, ma fondamentale: sgrassare i fornelli ogni volta che vengono utilizzati è necessario se non vogliamo rischiare che lo sporco sia accumuli, diventando difficile da rimuovere. Ma come pulire il piano cottura alla perfezione risparmiando tempo e fatica? Come sappiamo, anche per questo esistono diversi ‘rimedi della nonna’, che ti permettono di pulire ed igienizzare la superficie senza per forza ricorrere a prodotti chimici e super aggressivi, ma utilizzando ingredienti naturali. Stai pensando all’aceto? No, non si tratta di questo. Ecco cosa puoi utilizzare per ottenere un piano cottura come nuovo.

Piano cottura splendente con un metodo super efficace: non ti servirà l’aceto ma un altro ingrediente naturale

Sei in cerca di un metodo fai da te per pulire il piano cottura? Sei nel posto giusto. Se sei amante dei rimedi della nonna e non vuoi utilizzare i classici detersivi che puoi trovare al supermercato, sappi che puoi utilizzare un ingrediente naturale, tra i più efficaci in merito alle pulizie di casa. Di cosa parliamo?

Del magico bicarbonato di sodio, uno degli alleati più potenti per le pulizie domestiche. Come procedere per pulire il piano cottura? Il segreto è creare un composto pastoso e denso, mischiando acqua tiepida e bicarbonato di sodio: spalma il tutto sulla superficie della tua cucina con un panno, che immergerai nella ciotola in cui hai preparato l’ ‘impasto’, e lascia agire per circa 15 minuti. Infine, rimuovi il composto con una spugnetta o un panno pulito. Il risultato? Ti lascerà a bocca aperta: il piano risulterà più luccicante che mai, come nuovo. La potenza di questo ingrediente potrà essere ulteriormente rafforzata se, invece dell’acqua, unite al bicarbonato il succo di limone: con questa pasta riuscirete a rimuovere anche il grasso più ostinato, strofinando con maggiore cura nelle zone più sporche.

Questa è uno dei tanti metodi veloci e super efficaci, che ti permettono di utilizzare ingredienti naturali ed economici, risparmiando non solo soldi, ma anche tempo e fatica. Ultima dritta: il bicarbonato è ottimo non solo per il piano cottura, ma anche per la pulizia di altri angoli della cucina, come le piastrelle o le stoviglie. Provalo e non ne farai mai più a meno.