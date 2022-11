Il trucco infallibile per concedersi una cena al ristorante e risparmiare un bel po’ di soldi; basta un piccolo accorgimento per non rinunciare alle tue uscite.

Non è un periodo semplice per gran parte delle famiglie italiane. Prezzi in continuo aumento e bollette sempre più salate hanno messo in ginocchio quasi tutta la popolazione del nostro Paese, che sta vivendo una crisi economica estremamente preoccupante. Per questo motivo, in attesa di aiuti concreti dal Governo, ognuno di noi si sta impegnando a risparmiare il più possibile, nel proprio piccolo.

Dalle piccole attenzioni in casa per ridurre gli sprechi di acqua, gas ed energia elettrica, agli accorgimenti al supermercato, per risparmiare il più possibile durante la spesa. Basta poco per non ritrovarti col portafoglio vuoto, senza dover necessariamente rinunciare a qualche piccolo sfizio. Come un’uscita a cena. In molti, proprio in ragione, del periodo delicato in cui si trovano, stanno rinunciando sempre di più alle uscite serali o, comunque, tendono ad uscire soltanto dopo cena, evitando di mangiare fuori. Una scelta sensata, ma, ogni tanto, si può e si deve fare uno strappo alla regola, con gli giusti accorgimenti. C’è un ‘trucchetto’ in particolare che ti permette di risparmiare tantissimi soldi a cena. Di cosa si tratta? Te lo sveliamo subito.

Non rinunciare alla tua cena al ristorante: con questo trucco risparmi tantissimo

Fare sacrifici e rinunce per non svuotare le tasche è un comportamento giusto e responsabile, ma, di tanto in tanto, è giusto staccare dalla solita routine e concedersi una serata diversa. Abbandona i fornelli per una sera, indossa il tuo vestito più bello e fatti servire al ristorante! ti sembrerà strano, ma puoi mangiare bene e passare una bellissima serata anche senza spendere tantissimo. Basta tenere a mente alcune semplici cose, a cui forse non hai pensato.

A parte le raccomandazioni scontate, come quella di scegliere un luogo in cui si mangia bene ma che non abbia prezzi proibitivi, la prima cosa che devi fare è, ovviamente, leggere attentamente il menù, con prezzi annessi. Attieniti a quello che leggi, diffida dai fuori menù o dai piatti del giorno che ti vengono proposti: non conosci i prezzi e la sorpresa finale potrebbe essere poco piacevole! Non tutti sanno, però, che il risparmio maggiore non arriva dal cibo, ma dalle bevande!

Pare, infatti, che il prezzo delle bevande incida del più del 20% sul conto finale della cena. Se è vero che piacevole accompagnare la cena con un bel calice di vino, è anche vero che lo stesso vino, con ogni probabilità, potrai trovarlo al supermercato il giorno dopo ad un prezzo decisamente ridotto e lo stesso discorso vale per le bibite gasate. Il consiglio è di optare per l’acqua quando sei fuori a cena: una mossa intelligente che ti farà risparmiare davvero tantissimo.

Il vino potrai berlo un’altra sera, quando magari esci di casa dopo aver mangiato, soltanto per un drink con amici. Non è un’idea geniale?