Come pulire bene le valigie: se i viaggi sono la tua passione, non puoi non saperlo

Esistono poche cose belle quanto viaggiare, ma ad ogni ritorno a casa si presenta il solito problema: come pulire accuratamente le valigie?

L’oggetto che in assoluto maggiormente rappresenta il viaggio è la valigia: la sua immagine richiama subito alla mente l’idea di partire per mete lontane o anche quella di fare ritorno a casa. Piccole o grandi, per brevi spostamenti o per lunghe traversate oceaniche, le valigie contengono una parte di noi stessi che non lasciamo mai, neanche quando decidiamo di visitare luoghi distanti anni luce dal posto in cui viviamo.

Proprio per l’utilizzo che ne facciamo, trasportandole di qua e di là per km e km, bisogna averne la massima cura. Mettere i nostri abiti, le nostre scarpe e i nostri oggetti personali in una valigia non pulita e piena di polvere non è certo una buona abitudine, perciò ogni volta che torniamo da un viaggio o anche prima di partire è bene preoccuparsi di igienizzarla come si deve.

Prima di fare questo, però, bisogna tenere presenti quali sono i materiali con cui sono fatte al fine di scegliere i prodotti più indicati. Ci sono infatti diversi metodi a seconda che la valigia sia di nylon, di tela, di pelle, di poliestere, ecc.

Pulire le valigie è semplice se sai come farlo: ad ognuna il suo prodotto

Dopo aver tolto gli indumenti sporchi dal suo interno, è consigliabile far prendere aria alla valigia per circa 24 ore. Con un pennello o un aspirapolvere, rimuovere sabbia, polvere ed altri residui dal suo interno. Prima di passare al lavaggio, accertatevi che non contenga cartone che, a contatto con l’acqua, potrebbe danneggiarla.

La prima cosa da pulire sono ovviamente le ruote che inevitabilmente si sporcano molto facilmente: con uno straccio o un aspirapolvere, rimuovete terreno e polvere; dopodiché pulitele con acqua e sapone di Marsiglia, sciacquate e asciugate. Stessa cosa vale per le cerniere.

Se l’interno è in nylon inumidite con acqua tiepida e poche gocce di olio essenziale un panno morbido e mettere poi la valigia all’aperto per tutta la giornata. Se ci sono delle macchie, mischiate acqua e bicarbonato, lasciate agire il composto ottenuto per dieci minuti e queste spariranno. Il sapone di Marsiglia è ottimo anche per gli interni in stoffa. Applicatelo con un panno umido e poi rimuovetelo con un altro panno umido. Mettete la valigia aperta all’aperto e fate asciugare.

Per quanto riguarda l’esterno, se la valigia è rigida ed in polipropilene, basterà un panno umido e del sapone di Marsiglia. Se invece parliamo di un esterno rigido in plastica, sarà sufficiente un panno bagnato con un po’ di acqua e bicarbonato.

I borsoni e i trolley di solito sono in tessuto morbido: in questo caso, possono essere lavati a mano con acqua e sapone di Marsiglia oppure in lavatrice a 30 gradi senza centrifuga e con un detersivo delicato. Se in base all’etichetta è consentito, si può optare anche per un lavaggio a secco.

Se la vostra valigia è in pelle, allora vi servirà un prodotto specifico per questo tipo di tessuto: applicatelo con un panno morbido leggermente umido e poi asciugate con un panno asciutto.

La cosa importante da ricordare è di far sempre asciugare la valigia all’aria aperta.

E voi quale viaggio avete in programma?