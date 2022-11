Lui è il classico “mammone”? Cosa devi sapere per salvarti dall’ombra costante della suocera

Se il tuo lui è fin troppo “mammone”, non perdere le staffe: adottando qualche strategia furba la situazione può migliorare!

Siete una coppia da fare invidia e incarnate alla perfezione la storia d’amore perfetta che tutti vorrebbero vivere, ma…c’è un ‘ma’. Sebbene lui sia il compagno che hai sempre sognato e col quale desideri ardentemente trascorrere il resto della tua esistenza, c’è qualcosa, o meglio qualcuno, costantemente presente fra voi: la suocera!

Magari la poverina non ne ha colpa e con te è anche super gentile e ben disposta, ma il vero problema è proprio il tuo lui. In alcuni atteggiamenti, in qualche frase o in qualche discorso, percepisci chiaramente la sensazione che non abbia staccato del tutto il cosiddetto ‘cordone ombelicale’ con lei. Il suo parere sembra contare sempre più del tuo, prendere una decisione importante sembra impossibile senza essersi prima consultato con lei, ogni cosa che tu fai viene sempre paragonata con ciò che avrebbe fatto sua madre.

Insomma, in parole povere, il tuo fidanzato/compagno/marito è un ‘mammone’! Tu, ovviamente, ti senti ferita da questo modo di fare e fai fatica ad immaginare come possiate andare avanti a costruire la vostra vita insieme con l’ombra costante di tua suocera di mezzo. Cosa fare per cercare di arginare il tuo lui in questa ossessione verso la sua mamma? Innanzitutto, calma: perdere la pazienza e sbroccare non è mai saggio, men che meno in questo caso. Vediamo quali sono le strategie più furbe che ti porteranno a risultati soddisfacenti.

Come gestire il rapporto con un lui “mammone”: fai così e vedrai che le cose cambieranno

Come accade in molte situazioni della vita, la miglior tattica per neutralizzare il ‘nemico’ è allearsi con lui. E’ sbagliato infatti inimicarsi sua madre: prima di tutto, non è una bella cosa dal momento che si tratta comunque della donna che ha messo al mondo l’uomo che ami e poi perché è alquanto sleale chiedere a lui di scegliere tra le due persone più importanti della sua vita.

Ricorda che è con lui che hai una storia d’amore, quindi è con lui che devi risolvere i problemi. Rassicuralo sul fatto che dedicarsi a te non significa escludere lei dalle vostre vite e che per lei ci sarete sempre se dovesse aver bisogno di voi.

Prima parlavamo di allearsi con l’ostacolo, quindi prova a chiedere consiglio proprio alla suocera: se è una donna intelligente, sarà ben lieta di aiutarvi a stare meglio insieme.

Se necessario, non esitare a mostrarti ferma su alcuni punti, ma non essere mai rigida o aggressiva. Se poi proprio non dovesse riuscire a capire il tuo disagio, prova a comportarti come fa lui: fagli sentire la presenza incombente di tua madre, tuo padre, tua sorella e quando te lo farà notare, spiegagli cosa provi tu.

Prova a seguire questi consigli e facci sapere com’è andata!