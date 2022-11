Mai più cattivi odori sulle mani dopo aver cucinato: se lo strofini sopra sentirai che profumo

Mai più cattivi odori sulle mani dopo aver cucinato: non lo immagini neanche ma se lo strofini sopra sentirai da subito un buon profumo, provaci!

Solitamente cuciniamo tutti i giorni per dovere ma anche per piacere. Ogni giorno infatti dobbiamo mangiare per dare al nostro corpo il giusto apporto di energia e di nutrienti, altrimenti non avremmo la forza per fare nulla. Quando prepariamo i piatti usiamo gli ingredienti che servono per farlo, toccandoli con le mani e con gli utensili. Capita che sia durante ma anche dopo si sentano in giro degli odori spesso molto forti e difficili da sopportare.

Per farli andare via apriamo le finestre e facciamo passare l’aria, altre volte cerchiamo metodi alternativi per eliminarli. Quando friggiamo qualcosa, in giro si sente un odore pesante che si allarga in tutta la casa e si attacca anche sui vestiti. Per evitare che ciò accada, potete mettere a bollire, mentre state friggendo, una pentola dell’acqua con dentro una buccia di limone, una di arancia e una di mela. In questo modo l’aria sarà più fresca e profumata e sarà più sopportabile sentire l’odore di frittura. In alternativa potete anche mettere a bollire l’aceto.

I cattivi odori però si attaccano anche alle mani dopo aver cucinato: sapete come dovete fare? Anche in questo caso abbiamo la soluzione che vi sarà molto utile: se lo strofinate sopra sentirete dopo che profumo!

Mai più cattivi odori sulle mani dopo aver cucinato: strofina questo sopra e sentirai un profumo indimenticabile

Ogni volta che cuciniamo si attaccano degli odori che non sempre riusciamo a sopportare. Spesso nonostante laviamo più volte le mani con i giusti detersivi, succede che questi restino attaccati per tutto il giorno. Non scoraggiatevi anche in questo caso c’è una soluzione! Volete eliminare quella fragranza fastidiosa dalle mani? E’ molto semplice, seguite i nostri consigli e non ve ne pentirete, il risultato è assicurato.

Cosa dovete fare? Ci sono molti metodi che potete mettere in pratica. Dopo aver cucinato per esempio il pesce o aver toccato e tagliato le cipolle o l’aglio, si attacca alla pelle quell’odore molto pesante. Per farlo andare via dovete fare in questo modo: tutti hanno del dentifricio e del collutorio in casa, non è vero? Ebbene, questi servono non solo per la pulizia dei denti ma non lo immaginate, vi serviranno anche per eliminare quella puzza che resta sulla pelle.

Dovete procedere in questo modo: ponete le mani sotto l’acqua corrente e invece del sapone o del detersivo che solitamente usate strofinate il dentifricio sopra e dopo usate il collutorio. Risciacquate abbondantemente e vedrete che finalmente, dopo i precedenti tentativi che avete fatto, sentirete soltanto un bel profumo di fresco ma soprattutto di menta sulle vostre mani.