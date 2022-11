Non farti ingannare dalla sua aria innocente: questo segno zodiacale è di una falsità pericolosa

Alle persone nate sotto questo segno zodiacale devi fare particolare attenzione: la loro falsità può essere molto dannosa.

“Meglio l’ira del leone che l’amicizia delle iene”: questo aforisma si addice al tema di questo articolo perché tratta di uno dei difetti più temibili in un essere umano ossia la falsità. Un’arma che può rivelarsi davvero letale perché coglie impreparato il prossimo, che non si aspetterebbe certi comportamenti da qualcuno di cui si fida. Le persone false hanno l’abilità di trasmettere un’immagine di sé ben lontana dalla realtà e di farsi accettare e perfino amare dagli altri quando invece nascondono ben altre intenzioni.

Di sicuro, la predisposizione naturale gioca il suo ruolo in questo, ma una buona fetta di responsabilità la avrebbe anche il segno zodiacale. Pare proprio che in base alla data e al mese di nascita, le persone siano più o meno portate a non mostrare in pubblico la loro vera indole. In base a quanto sostiene l’antica disciplina dell’astrologia ci sarebbe un segno più falso rispetto agli altri e da cui è bene proteggersi per evitare brutte delusioni.

Già, perché essendo così abile nel conquistare la fiducia di chi lo circonda, quasi nessuno prevede che sotto il suo faccino innocente si nasconda una certa dose di egoismo ed opportunismo. Le persone appartenenti a questo segno hanno anzi un’aria molto innocua che spinge le persone ad aprirsi con loro senza riserve, ma quando meno ve lo aspettate…zac! Vi sferrano il ‘colpo mortale’.

E’ il segno zodiacale con più falsità: con lui non devi mai abbassare la guardia

Già precedentemente vi abbiamo parlato di questo protagonista dell’oroscopo in merito alla sua propensione al pettegolezzo: meglio evitare di raccontargli troppi dettagli della vostra vita perché quasi sicuramente andrà a raccontarli in giro.

Ebbene, a quanto pare, oltre alla lingua lunga, questo segno zodiacale sarebbe in assoluto anche il più falso. Ci riferiamo ai Pesci che, essendo un segno doppio come i Gemelli e la Bilancia, hanno due facce. Ciò permette loro di non giocare subito a carte scoperte e di ammaliare molti col loro fascino.

Riservati ed introversi da una parte, seduttori incalliti dall’altra, i Pesci sembrano dei teneroni, ma all’occorrenza sono capaci di ferire senza pietà e ribaltare la frittata sempre secondo la loro convenienza. Fortemente empatico, questo segno di Acqua è in grado di sfruttare questa dote per controllare ed esercitare un potere talvolta manipolatorio sugli altri ai quali ispirerà tanta tenerezza ed un istinto di protezione di cui in realtà non ha minimamente bisogno.

Insomma, i cari e dolcissimi Pesciolini sono proprio una bella gatta da pelare per chi ci ha a che fare: l’avreste mai detto?