Non gettare i gusci della frutta secca: davvero pazzesco quello che ci puoi fare, resterai di stucco

Se anche tu ami la frutta secca sappi che non devi assolutamente buttare i gusci: è davvero pazzesco quello che ci puoi fare.

Tra gli snack preferiti di tutti, persino di coloro che seguono un’alimentazione sana e regolata, c’è sicuramente la frutta secca. Che siano anacardi, arachidi o, addirittura, noci e pistacchi, sono davvero diversi i tipi di frutta essiccata che esistono in commercio. E che riescono a mettere tutti d’accordo.

Seppure la frutta secca sia un tipo di alimento che piace a grandi e piccini, siamo certi che non tutti sanno che cosa si può fare con i suoi gusci. Anche voi, infatti, siete soliti gettarli via una volta mangiata la polpa? Come darvi torto! Da oggi, però, siamo certi che non lo farete più e che mettere in pratica quanto stiamo per dirvi.

Appurato che gettare via i gusci della frutta secca non è affatto un errore o, addirittura, uno spreco, non ci resta che capire come sia possibile sfruttarli e riutilizzarli in altri modi. Forse non tutti lo immaginano, infatti, ma queste bucce possono essere fondamentali per un’operazione che un po’ tutti fanno nelle proprie case. Di che cosa parliamo esattamente? Continuate nella lettura ed, ovviamente, provateci: è davvero pazzesco quello che ci potete fare.

Usa i gusci della frutta secca così: è davvero pazzesco cosa ne uscirà fuori

Se anche voi siete soliti mangiare la frutta secca, vi consigliamo vivamente di conservarne i gusci. Si tratta di un trucchetto geniale che abbiamo appena scoperto e che, senza alcun dubbio, vi lascerà completamente senza parole quando inizierete a notare i primi benefici.

Recentemente, se ricordate, vi abbiamo spiegato come sia possibile far durare più a lungo le vostre piante da casa con un prodotto completamente naturale. Adesso ve ne vogliamo raccontare che siamo certi che vi lascerà davvero senza parole. Avreste mai immaginato, infatti, che dei semplici gusci di frutta secca potrebbero essere utilissimi per salvaguardare il benessere delle nostre piantine? Noi assolutamente no!

Siete curiosi di saperne di più? Benissimo! Sappiate che le bucce della frutta secca non solo possono essere utilizzate all’interno del compost delle piante per concimare il terreno, ma per preservare le stesse dal freddo! È la cosiddetta tecnica della pacciamatura, che non ha nulla a che fare con quella del regrowing, e consiste nell’usare queste bucce sulla superficie del terreno per salvaguardarlo dalle rigide temperature. Insomma, si capisce chiaramente che aggiungendo queste semplici bucce sulle vostre piante otterrete davvero tantissimi benefici.

Cosa ne pensate di questo trucchetto davvero geniale? Se vi capiterà di mangiare la frutta secca nei prossimi giorni o, addirittura, nei giorni di Natale, raccomandate i vostri ospiti di mettervi da parte i gusci. Siamo certi che lascerete di stucco anche loro.