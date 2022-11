Solo così avrai un divano pulito e profumato: il trucchetto geniale a cui non avevi mai pensato prima

Come rendere un divano pulito e profumato in pochissime mosse: il trucchetto geniale a cui non avevi mai pensato prima d’ora.

Che si abbia una casa piccola oppure no, il divano è uno di quegli elementi di arredamento che non possono mai mancare. Piccolo o grande che sia, si tratta di un qualcosa in più che abbellisce e rende accogliente il nostro soggiorno.

Sono tantissimi quegli oggetti che si riempiono di polvere in casa e che necessitano di una pulizia costante, ma il divano è sicuramente tra i primi posti. Vi siete mai chiesti, però, come sia possibile renderlo pulito e profumato come se fosse appena acquistato? Ci sono alcuni di questi, infatti, che non presentano del materiale sfoderabile. E che, quindi, non possono essere assolutamente lavati ed igienizzati in lavatrice. Che cosa fare, quindi? La risposta è semplicissima: bisogna lavare a mano!

Per quanto lavare a mano un divano possa rappresentare una vera e propria ardua impresa, non possiamo negare quanto questa azione sia davvero necessaria. Come bisogna procedere? Abbiamo appena scoperto un trucchetto facile facile, che vi permetterà non solo di ridurre la fatica e i tempi ma vi renderà il divano nuovo proprio come se fosse nuovo.

Come rendere il divano di casa pulito e profumato: segui questi passaggi

Se anche tu hai intenzione di rendere il divano di casa pulito e profumato, non devi fare altro che seguire questi passaggi che ti elencheremo a breve. Fino a questo momento, infatti, vi sembrava un’impresa ardua e difficile da realizzare? Da questo momento in poi, anche pulire il divano sarà un vero e proprio gioco da ragazzi.

Ci penseremo noi a dirvi ogni cosa, state tranquilli! Prima di procedere, però, cerchiamo di capire qual è l’occorrente che ci serve:

Buccia di limone;

Acqua calda;

Detersivo liquido per piatti;

Panno in microfibra.

Elencato tutto quello che ci occorre, non ci resta che spiegarvi cosa si deve fare:

Metti sul fuoco una pentola con dell’acqua dentro e falla riscaldare;

Nel frattempo, in una bacinella metti limone, acqua appena riscaldata e sapone;

Mescola per bene tutti gli ingredienti ed immergi il panno in microfibra;

Imbevuto il panno in questo miscuglio, passate a pulire il vostro divano. Magari, se volete fare ancora più pressione, aiutatevi con un coperchio. Prima di accomodarvi, ovviamente, fate asciugare per bene tutta l’umidità presente.

Se seguite con attenzione tutti questi passaggi, vi assicuriamo che il vostro divano ritornerà ad essere pulito come non mai. Ed il suo profumo, infine, vi inebrierà tutta la stanza. Altro che profumatori, panni e molto altro ancora: l’odore sarà fenomenale!

Provateci anche voi e vi assicuriamo che il divano non sarà mai stato pulito come ora!