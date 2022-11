Vedono il marcio anche quando non c’è: questi segni sono così, gelosi all’ennesima potenza

Sapete quali sono i segni zodiacali più gelosi di tutti? Sono soliti vedere il marcio anche quando non ci sta: pazzesco!

È pur vero che alla base di ogni rapporto deve esserci la fiducia, ma alcune persone non riescono proprio a non essere gelosi nei confronti degli altri. Che sia di un loro amico o amica e, addirittura, della loro dolce metà, ci sono persone che sono possessivi e gelosi di indole e che riescono a vedere il marcio anche dove non ce n’è.

Immaginate quelle persone di base gelose che iniziano a notare alcuni segnali inequivocabili da parte delle loro dolce metà ed iniziano a drizzare le antenne. Si può chiaramente comprendere che potrebbe scatenarsi un vero e proprio putiferio, non c’è nulla da dire. Siete curiosi, però, di sapere quali sono quei segni zodiacali sempre gelosi e tendenti alla possessività?

Dopo i segni zodiacali più indifferenti, non possiamo assolutamente fare a meno di spiegarvi quali sono quelli più gelosi. Si tratta, da come si può chiaramente comprendere, di due comportamenti completamente agli antipodi, ma che possono condizionare ugualmente una relazione. Che ci sia una mancata volontà nel comprendere le esigenze dell’altro o, addirittura, una forte gelosia, si capisce che si tratta di qualcosa di altamente ‘tossico’, che non farebbe bene a nessuno.

Sono questi i segni zodiacali più gelosi di tutti: basta pochissimo per fare drizzare loro le antenne

Avete sentito mai dire una frase del genere “io di carattere sono così, molto geloso”? Se sì, sappiate che avete avuto a che fare con una persona che appartiene a determinati segni zodiacali di per sé molto gelosi e possessivi. Cerchiamo di capirne di più, però. Fatte le dovute premesse ed anticipato che un atteggiamento del genere non sempre fa bene ad una relazione, non ci resta che scoprire quali sono quei segni inclini a questo comportamento.

Tra i segni zodiacali più gelosi ci sono:

Cancro: se a descrivere la gelosia dovesse essere un segno zodiacale, questa stella sarebbe abilissimo a spiegarlo. Si tratta, infatti, di un astro molto ma molto geloso, attento a qualsiasi cosa. Quando vede che c’è qualcosa che non va, entra completamente in loop mentale catastrofico che non gli permette di ragionare con lucidità;

se a descrivere la gelosia dovesse essere un segno zodiacale, questa stella sarebbe abilissimo a spiegarlo. Si tratta, infatti, di un astro molto ma molto geloso, attento a qualsiasi cosa. Quando vede che c’è qualcosa che non va, entra completamente in loop mentale catastrofico che non gli permette di ragionare con lucidità; Leone: è un segno zodiacale molto sicuro di sé e fiero, quindi guai a chi tocca le sue cose. Anche lui, però, è particolarmente geloso della sua metà ed attento ad osservare ogni cosa;

è un segno zodiacale molto sicuro di sé e fiero, quindi guai a chi tocca le sue cose. Anche lui, però, è particolarmente geloso della sua metà ed attento ad osservare ogni cosa; Infine, ma non perché meno geloso dei suoi ‘compagni’, c’è lo Scorpione! Questo segno è solito mostrarsi indifferente o, per meglio dire, poco geloso, ma nella realtà è tutt’altro. Attento osservatore, chi è nato sotto questa stella scruta tutto ciò che gli succede intorno. Ed anche lui, come gli altri, drizza facilmente le antenne.

Cosa ne pensate? Anche voi avete avuto a che fare con persone così gelose? Dateci la vostra opinione: per noi conta tantissimo!

Siete d’accordo col dire che Cancro, Scorpione e Leone sono i segni più gelosi?