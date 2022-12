Anche tu fai così quando applichi il rossetto? Questa è un’abitudine sbagliata: per valorizzare le tue labbra devi fare in questo modo.

Quante volte ci sarà capitato di truccarci e di non avere il risultato desiderato? Magari prima ancora di iniziare diamo uno sguardo ai tutorial per scoprire qualche segreto sconosciuto e fare quel particolare make up che ci piace tanto. Capita però spesso che non riusciamo a farlo perfetto. Basta una semplice sbavatura con la matita e ci tocca toglierla e rifarla. O anche il rossetto, bisogna sempre prestare una certa attenzione per evitare di esagerare e di uscire fuori dai contorni delle labbra.

Tra i cosmetici più amati c’è sicuramente questo, il rossetto. In commercio ne esistono di tantissimi colori, o anche dello stesso tema ma con tonalità diverse. Spesso però quando lo mettiamo non dura molto tempo e poco dopo scompare. Succede dopo qualche ora o dopo aver mangiato o bevuto anche solo un goccio d’acqua. Volete che il vostro abbia una lunga durata? Abbiamo un trucchetto che dovete assolutamente mettere in pratica per farlo durare più a lungo. Quando mettete il rossetto, leggermente, subito dopo ponete un fazzoletto sulle labbra e sopra mettete della cipria, in seguito aggiungete un altro strato sottile di colore e vedrete che in questo modo avrete le labbra colorate per molte ore.

C’è però un errore che molte persone fanno quando si dedicano a questa zona. Se lo applicate in questo modo sbagliate, è un’abitudine che non dovete più fare.

Anche tu fai così quando applichi il rossetto? Questa è un’abitudine sbagliata, non farlo più

Il rossetto è uno dei cosmetici più amati, ce ne sono tanti in commercio. In base al nostro gusto personale o alla nostra carnagione possiamo scegliere e mettere il colore che vogliamo. La tonalità che andremo a mettere dipende anche dal tipo di make up che abbiamo deciso di fare. Solitamente quando sugli occhi usiamo ombretti molto forti è meglio, se non siete degli esperti del trucco, utilizzare per le labbra un colore chiaro.

C’è un errore che molte persone fanno proprio quando mettono il rossetto. Questa è diventata un’abitudine vera e propria. Ci sono alcuni accorgimenti da fare. Quando lo usiamo dobbiamo anche scegliere un colore in base alle nostre labbra. Un errore che molti fanno è quello di scegliere una tonalità molto forte per labbra sottili. Se le vostre non sono così voluminose dovreste scegliere un colore non troppo acceso.

Alle labbra sottili, infatti, bisogna dare luce, quindi è meglio applicare un rossetto luminoso ma non molto scuro. In questo modo riuscirete a darle l’effetto che tanto desiderate. Se avete questa abitudine, cambiatela e vedrete da subito i risultati con il vostro nuovo make up.