Forse non hai mai preparato i gamberoni così: ottima idea soprattutto per il Natale

Sono i protagonisti delle nostre cene in famiglia a Natale ma scommetto che non hai mai preparato così i gamberoni: sono deliziosi!

Il periodo natalizio è ormai quasi alle porte ed ecco che cominciamo a stilare il nostro lungo menu per le festività natalizie. Fra le bontà che sono solite fare capolino sulle nostre tavole imbandite, non mancano di certo i nostri amati gamberoni.

Sono di fatti tra i crostacei più amati e portati in tavola. Molto versatili per preparare piatti di ogni genere, questi possono essere protagonisti di numerosissime preparazioni con le quali possiamo stupire i nostri ospiti. Ma scommetto che fino ad ora non hai mai cucinato i gamberoni in questo modo. Eccoti una ricetta ideale per le tue festività natalizie!

Come cucinare i gamberoni: eccoti una ricetta ideale per il Natale, porti in tavola un piatto delizioso in poche mosse

Con questa bontà che porti in tavola a Natale di sicuro conquisti tutti a partire dal primo assaggio. Protagonisti delle nostre tavole imbandite sono di sicuro loro, i nostri gustosi gamberoni. Ma come cucinarli per renderli gustosi a più non posso? Un grande classico ma mai intramontabile che rende i nostri gamberoni profumati e super gustosi ma anche leggeri è la cottura in forno. Sono semplicemente deliziosi e tenerissimi e cucinarli è molto semplice. Vediamo la ricetta e seguiamo passo passo il procedimento per realizzarli:

12-15 gamberoni

Aglio

Prezzemolo

Sale e Pepe

1 Limone

Olio