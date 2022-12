Perché dovresti mettere sempre una monetina all’interno del congelatore: trucco molto utile

Cosa c’entra una monetina col congelatore della nostra cucina? Apparentemente nulla, ma in realtà le due cose hanno molto a che vedere.

Come faremmo senza il freezer in cucina? Soprattutto al giorno d’oggi, con i tanti impegni che scandiscono la nostra quotidianità, non è facile fare la spesa tutti i giorni e grazie a tale elettrodomestico è possibile mantenere gli alimenti freschi per lunghi periodi. Alcuni poi preferiscono cucinare in anticipo e conservare i cibi in modo da poterli trovare pronti al momento di consumarli.

Ovviamente, si tratta di una pratica che necessita di alcuni accorgimenti perché una scorretta congelazione può danneggiare seriamente il cibo e, di conseguenza, essere un pericolo per la nostra salute. Sappiamo ad esempio quanto sia fondamentale avere una cura costante della pulizia del freezer ed occuparsi periodicamente di sbrinarlo.

Un accumulo eccessivo di ghiaccio al suo interno può comprometterne il funzionamento e farci pagare molto di più in bolletta! Basteranno però alcuni trucchetti furbi da applicare all’occorrenza e risparmieremo tempo, denaro fatica e la scocciatura di doverli riparare o, nella peggiore delle ipotesi, sostituire. Come per gli altri elettrodomestici presenti nelle nostre case, con le giuste precauzioni si possono salvaguardare sia il loro stato di salute che le nostre tasche.

Può capitare però che un’improvvisa mancanza di corrente lasci per minuti o anche per delle ore gli alimenti privi della giusta temperatura per la loro conservazione. Come fare per sapere se si è verificata tale circostanza in nostra assenza e, soprattutto, se ci sono state conseguenze sul cibo? In questo caso, può venire in nostro aiuto una monetina: grazie a questo semplice ma tanto efficace stratagemma, terremo sempre sotto controllo la situazione del congelatore e le condizioni di ciò che teniamo al suo interno.

Col trucco della monetina nel congelatore non dovrai più preoccuparti del tuo cibo

La prima cosa da fare per applicare il trucchetto della monetina è versare dell’acqua tiepida in metà di una tazza o di un bicchiere e farla congelare in freezer. Una volta che l’acqua si sarà ghiacciata, appoggiamoci sopra la monetina: se sarà saltata la corrente o ci sarà stato semplicemente un abbassamento, il ghiaccio nel bicchiere si sarà sciolto e la monetina sarà sprofondata nell’acqua.

Se la temperatura si sarà abbassata di nuovo, la monetina resterà bloccata nel ghiaccio e noi potremo così capire se c’è stato un disguido nel funzionamento dell’elettrodomestico e verificare le condizioni del cibo che vi abbiamo conservato.

Un’idea semplice ma utilissima per tenere sempre d’occhio, in modo facile e senza fatica, lo stato di conservazione degli alimenti ed evitare i rischi che possono derivare dal consumo di cibo andato a male.