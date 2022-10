Se usi questo, sbrinare il freezer sarà un gioco da ragazzi: impiegherai la metà del tempo

Sbrinare il freezer è una gran scocciatura, ma con questo semplice trucchetto sarà molto meno impegnativo: scommettiamo?

Il freezer è indubbiamente un prezioso alleato, anzi, una presenza indispensabile in casa. Senza di esso, sarebbe impensabile conservare a lungo tanti alimenti garantendone la massima qualità. Eppure, il nostro ‘amico’ almeno due volte all’anno ci costringe a fare un’operazione abbastanza noiosa e talvolta piuttosto faticosa. Parliamo, ovviamente, di quando, a causa dell’accumulo di ghiaccio, siamo costretti a sbrinarlo.

Un compito che, quasi sempre, ci fa perdere qualche oretta e che, se non stiamo attenti, potrebbe rischiare di far andare a male i cibi nell’attesa che l’elettrodomestico sia di nuovo pulito. Nel caso in cui poi il freezer sia abbastanza datato, allora dovremo scongelarlo addirittura più di due volte in un anno.

E non è che ci siano chissà quali soluzioni alternative per evitarlo: se l’operazione si rimanda troppo e, ad esempio, il ghiaccio diventa spesso più di 10 millimetri, il nostro ‘amico’ potrebbe cominciare a non funzionare più correttamente e in tal caso saremmo costretti a dirgli addio.

Oggi, presi come siamo da mille impegni quotidiani, non sarebbe male trovare un buon rimedio per pulire il nostro freezer senza impiegare tempo e fatica eccessivi. E se vi dicessimo che esiste un semplicissimo trucchetto per ottenere un eccellente risultato con la metà dello sforzo? Scoprirlo vi sarà utilissimo!

Come sbrinare il freezer in modo facile e veloce: con questo piccolo ‘segreto’ risolverai un grande problema

Ci siamo: il nostro freezer non può più aspettare e noi siamo pronti a togliere la fastidiosissima brina dal congelatore della nostra cucina. Per prima cosa, stacchiamo la corrente e svuotiamo il freezer di ogni alimento. E’ consigliabile, in questa fase, munirsi di borse termiche in cui riporre provvisoriamente le varie confezioni, in modo da non avere brutte sorprese quando avremo finito di pulire l’elettrodomestico. Molto utile poi, circondare con degli strofinacci l’area del pavimento che circonda la base del frigorifero per evitare di sporcare a terra se dovesse cadere dell’acqua.

Passiamo ora al cuore dell’operazione. Come dicevamo prima, per farlo in modo pratico e veloce, c’è un trucchetto che, una volta provato, diventerà irrinunciabile. Quale? Adagiare un panno sotto un recipiente pieno d’acqua calda e chiudere lo sportello per venti minuti minimo. Come si può ben immaginare, grazie al vapore che comincerà a salire, l’apparecchio sarà liberato dal ghiaccio velocemente. Se si preferisce, si può anche bagnare dei panni con acqua calda e usarli per pulire le pareti su cui si deposita il ghiaccio. Il risultato sarà strabiliante in tutti e due i casi e voi avrete fatto molta meno fatica!

Un trucchetto facilissimo che può davvero semplificarci la vita!