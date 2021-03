Pulire a fondo la cucina è una pratica molto particolare e super richiesta. Per voi suggerimenti che potrete seguire per la pulizia della cucina con metodi fai da te, utilizzando prodotti ecologici.

La cucina è sicuramente una delle stanze della casa nel quale si trascorre molto tempo ed è il motivo per cui si sporca di più. Sopratutto, considerando l’unto di quando cuciniamo, a causa dei cibi.

La pulizia a fondo della cucina, è un modo per igienizzarla e renderla sempre splendente.

Ci sono molti prodotti ecologici efficaci che permettono di pulire senza inquinare e rovinare le superfici.

Siete curiose di scoprire cosa e come utilizzarlo? Ecco che ve lo sveliamo.

Pulire a fondo la cucina con metodi fai da te

La pulizia della cucina è una pratica abituale a cui ci si deve dedicare con regolarità. Soprattutto prestando attenzione a fornelli e parti di acciaio.

Bisogna dedicarsi in modo approfondito anche ad ante, sportelli e ripiani.

I rimedi sono semplici, come aceto, limone, bicarbonato. Vediamoli insieme

Aceto per pulire e disinfettare superfici in legno e in acciaio della cucina

La soluzione ideale per disinfettare e pulire le superfici, che siano in legno, lamino o laccata è l’aceto bianco. Le dosi da seguire sono le seguenti:

Mezzo litro di acqua calda

5 gocce di detersivo per i piatti

1 bicchiere di aceto bianco

Mescolate tutto pere bene e immergete all’interno della soluzione un panno di micro-fibra, strizzatelo e passatelo su tutte le superfici in legno come ante e sportelli.

Per le superfici in acciaio utilizzate acqua e aceto, con anzione anti-calcare: inumidite un panno e passatelo su lavello piano cottura, rubinetti e cappa.

Dopo averlo passato con superfici, sciacquate con acqua fredda e con un panno morbido.

Per le superfici in granito appoggiate sulla superficie da pulire dei fogli di carta assorbente imbevuti di aceto e lasciate agire tutta la notte. Il giorno successivo preparate una soluzione con bicarbonato e aceto, strofinate leggermente e sciacquate.

Poi con olio d’oliva mischiato con un po’ di succo a limone potete passarlo sulle superfici che diventeranno splendenti.

Bicarbonato per sgrassare i piani di lavoro e pulire il marmo

Se volete sgrassare e pulire a fondi i piani di lavoro della cucina, potete utilizzare il bicarbonato creando una soluzione efficace.

Per prepararla utilizzate:

mezzo litro di acqua

mezzo cucchiaio di bicarbonato

due cucchiai di alcol e un po di sapone di Marsiglia liquido.

Mescolate gli ingredienti e pulite le superfici da sgrassare, così da eliminare i cattivi odori e l’unto. Dovete strofinare per bene con un panno e poi sciacquare abbondantemente.

Per le superfici in marmo potete creare una soluzione composta da:

2 cucchiai di Sapone di Marsiglia

1 cucchiaio di bicarbonato

200 ml di acqua

Mescolate bene fino ad ottenere una miscela dalla consistenza cremosa. Con un panno in micro-fibra umido, passate la crema sul marmo e poi risciacquate.

Limone per pulire e igienizzare taglieri e stoviglie

Di fondamentale importanza è la pulizia di taglieri e gli utensili in legno, che devono essere sempre puliti per essere pronti per ogni utilizzo.

Il limone è un ottimo igienizzante, per tutte le stoviglie in genere. Il succo di limone sul tagliere, ad esempio, libererà da batteri e cattivi odori. Ideale quindi, dopo avere tagliato pesce e carne, applicarlo sugli utensili, lasciare agire per alcuni minuti e risciacquare abbondantemente con l’acqua.

Come pulire le ante di legno

Per la pulizia delle ante in legno da cucina i prodotti da recuperare sono:

– Alcol etilico

– Bicarbonato

– Aceto

– Sapone neutro (possibilmente di Marsiglia)

– Detersivo oleoso per legno

– Olio di lino o di noce (per mobili scuri)

– Succo di limone

– Farina di granturco

– Olio d’oliva

– Panni in micro-fibra per pulire e asciugare

– Panno in lana per lucidare

Per una pulizia quotidiana superficiale è sufficiente un panno in micro-fibra inumidito e strizzato, da passare sui pensili, asciugando poi molto bene tutto.

Puoi utilizzare un comune detergente per il legno o uno spray per lucidare, o del sapone di Marsiglia molto diluito.

Anche se la coppia limone o aceto in acqua, igienizza benissimo.

Per togliere incrostazioni resistenti si può utilizzare un po’ di bicarbonato di sodio da mettere sul panno, e formare una crema con poca acqua.

Sul legno laccato si può utilizzare semplice alcol etilico.

Per mantenere i pensili lucidi si può stendere sui pannelli un velo di olio di lino o di noce (se i mobili sono scuri) o una miscela di limone e olio d’oliva, da lasciar asciugare per 2 o 3 ore. Passato il tempo occorre strofinare energicamente con un panno di lana.

Come pulire il secchio dell’umido

Il secchio dell’immondizia è un altro componente della cucina che va sempre pulito, dato che buttiamo gli scarti di cibo lì. Per farlo con un detersivo naturale possiamo creare una miscela fatta da:

1- cucchiaio di bicarbonato,

3 gocce di detersivo per piatti

e un cucchiaino di aceto bianco

Pulite il secchio con una spugna e poi sciacquate abbondantemente, poi asciugate per bene prima di riporre il sacchetto della spazzatura.

E voi unimamme che ne pensate di questi metodi? Già li usate?