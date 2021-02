Come pulire i vetri senza aloni: 5 trucchi per averli splendenti

Per pulire i vetri senza lasciare i tanti fastidiosi aloni ecco dei trucchi e dei consigli su come preparare in casa i detergenti.

Una delle pulizie domestiche che forse è quella meno amata e più faticosa anche perchè non si sa mai il risultato è quella di pulire i vetri e gli specchi di casa. Un’azione necessaria soprattutto dopo una forte pioggia.

A tutti piacciono i vetri brillanti e splendenti, ma come fare per averli tali e senza ne troppi sforzi e nemmeno senza spendere un capitale in prodotto o in panni che promettono la brillantezza, ma che poi non la danno.

Vediamo qualche trucchetto, i rimedi che anche le nostre usavano ed avevano vetri e specchi perfetti.

LEGGI ANCHE: COME PULIRE IL FORNO SENZA DETERSIVI: 4 TRUCCHI PER AVERLO BRILLANTE

Pulire i vetri di casa: 5 trucchi con semplici detergenti fatti in casa

Per pulire i vetri di casa dobbiamo procurarci anche dei panni in microfibra che non rilasciano pelucchi e che permettono di pulire al meglio senza lasciare i tanto fastidiosi aloni.

Ecco alcuni consigli economici, efficaci e naturali per pulire al meglio. Inoltre, se avete un acqua del rubinetto molto dura e piena di calcare, meglio usare dell’acqua demineralizzata, quella che si usa anche per il ferro da stiro.

LEGGI ANCHE: SGRASSATORE CASALINGO: 3 INGREDIENTI PER UN RISULTATO ECCEZIONALE

Ecco alcuni dei rimedi più efficaci:

1- Acqua, aceto di vino bianco e bicarbonato: si deve preparare una soluzione con questi ingredienti andando a mettere in una bacinella o in uno spruzzino un litro di acqua, 4 cucchiai di aceto bianco e 100 gr di bicarbonato di sodio. Mescolare per bene e poi passare sui vetri con un panno in microfibra.

2- Acqua, aceto e alcol: con questa miscela si avranno vetri, specchi e finestre splendenti miscelando 500 ml di acqua con una tazza di aceto ed una tazza di alcol denaturato. Anche in questo caso si versa in uno spruzzino e poi puliscono normalmente i vetri di casa.

3- Detersivo piatti + succo di limone + alcol: creare una soluzione con 1/2 litro di acqua, un cucchiaino di detersivo per piatti ed il succo di 1/2 limone e 1/2 bicchiere di alcol.

4- Foglio di giornale: al posto del classico panno in microfibra si può usare il foglio di giornale per pulire dopo aver nebulizzato la soluzione scelta. Un modo per riusare i giornali che andrebbero comunque buttati dopo averli letti.

5- Sapone naturale, tipo quello di Marsiglia, in scaglie: grattugiare il sapone e sciogliere le scaglie in un litro di acqua tiepida, miscelare bene ed usare come per le altre preparazioni.

Inoltre è importante anche la fase di asciugatura per evitare aloni; utilizzare un panno morbido o anche dei quotidiani asciutti.

Voi unimamme come li pulite? Avete qualche trucco in più? Usate anche i pulitori elettrici tipo quelli con il vapore che negli ultimi anni hanno preso il sopravvento?