Come pulire il frigorifero senza sforzi: 5 trucchi naturali per averlo splendente

Ecco come pulire il frigorifero senza sforzi con dei trucchetti semplici, naturali ed anche super economici.

Unimamme dopo avervi dato dei trucchi per avere un forno brillante con dei metodi tutti naturali ecco alcuni trucchetti per la pulizia del frigorifero. Questi due elettrodomestici sono quelli più difficili da pulire, ma è importante farlo con regolarità per evitare di avere non solo cattivi odori, ma anche problemi di contaminazione del cibo.

Pulire il frigorifero non è un’operazione semplici e può essere anche scocciante perchè ci vuole molto tempo, ma seguendo i nostri consigli e pulendolo con regolarità non avrete più di questi problemi.

Pulire il frigorifero: ecco come farlo in modo semplice, naturale ed economico

Vi proponiamo 5 trucchi per avere un frigorifero splendete ed igienizzato, ma prima bisogna eseguire dei passaggi fondamentali:

Staccare la corrente : meglio non avere l’elettrodomestico in funzione quando lo si pulisce, a meno che non facciamo attenzione a non usare molta acqua.

: meglio non avere l’elettrodomestico in funzione quando lo si pulisce, a meno che non facciamo attenzione a non usare molta acqua. Svuotare i ripiani dal cibo ed eliminare subito quello andato a male o scaduto.

dal cibo ed eliminare subito quello andato a male o scaduto. Se si vuole sbrinare anche il fre e zer assicurarsi di mantenere i prodotto surgelati alla giusta temperatura affinchè non si scongelino. In caso contrario cuocerli subito e consumarli, ma ricongelarli.

anche il fre zer assicurarsi di mantenere i prodotto surgelati alla giusta temperatura affinchè non si scongelino. In caso contrario cuocerli subito e consumarli, ma ricongelarli. Togliere tutti i ripiani o i cassetti e tutti i componenti tipo quello delle bevande, delle uova, del burro e così via.

LEGGI ANCHE: SGRASSATORE CASALINGO: 3 INGREDIENTI PER UN RISULTATO ECCEZIONALE

Ecco i 5 metodi naturali ed efficaci per un frigorifero splendente:

Aceto: si tratta di un ottimo alleato in cucina, ma in generale per le pulizie domestiche, in quanto non solo pulisce, ma permette di eliminare i batteri e di sgrassare le superfici. Basterà diluirlo con l’acqua e poi passare la soluzione sulla superficie, andrà benissimo anche per ripiani e cassetti. In alternativa per le macchie più persistenti lo si userà puro e se necessario lo si lascerà agire per 30 minuti. Vi lascerà il frigorifero splendente e super profumato. Dopo passare un panno asciutto. Limone: grazie alla presenza dell’acido citrico è ottimo come disinfettante naturale per igienizzare il frigo. Si usa semplicemente andando a mettere il suo succo in una bacinella e passarlo con una spugna sulle superfici, permetterà di eliminare anche i cattivi odori. Per rimuovere gli odori più intensi, potete mettere una fettina di limone su di un piatto e poi posizionarla in fondo al frigo, ricordandosi di cambiare ogni tanto, una volta a settimana almeno, la fetta. Bicarbonato: per la sua azione detergente ed antibatterica viene usato molto in cucina ed è perfetto per pulire il frigorifero senza usare sostanze chimiche e con un costo irrisorio. Basterà sciogliere un cucchiaino di questa sostanza in 1/2 litro di acqua tiepida che poi si passerà sulle pareti e sui ripiani dell’elettrodomestico. Il vostro frigo sarà anche libero dai cattivi odori e più bianco. Per eliminare le macchie più difficili meglio usare tre parti di bicarbonato ed una di acqua in modo da ottenere una pasta che la si lascerà agire sulla macchia. Sapone di marsiglia: uno dei saponi più usato, tra lavare i panni e utile per pulire pavimenti o anche i piatti. Per la pulizia del frigorifero basterà ridurlo in scaglie e poi scioglierle in acqua calda. Lavare e risciacquare, alla fine asciugare con un panno asciutto. Riso: questo forse è il truchetto più insolito e che non vi aspettavate, ma anche questo cereale è ottimo come detergente. Dopo aver bagnato una spugnetta vi si mette sopra una manciata di riso e lo si passa sulle superfici da pulire e poi si risciacqua e si asciuga.

Voi unimamme come pulite il frigorifero? Usate dei metodi alternativi o solo prodotti con sostanze chimiche? Ogni quante volte lo pulite?