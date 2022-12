Perché dovresti mettere dei tappi di sughero in auto: il motivo è a dir poco sorprendente

L’incredibile idea per riciclare i tappi di sughero: utilizzali così nella tua auto e resterai senza parole!

Quante volte abbiamo sentito parlare dei tanti modi di riciclare i tappi di sughero utilizzandoli in tanti lavoretti? Soprattutto nel periodo delle festività natalizie, questi oggetti che di norma servono a chiudere le bottiglie di vino e di spumante vengono sfruttati per realizzare diversi lavori fai-da-te dai bambini all’asilo o anche dai grandi per addobbare casa.

Si tratta infatti di un materiale molto gettonato tra gli appassionati di bricolage. Precedentemente vi abbiamo parlato dell’insospettabile uso che se ne può fare nel giardinaggio, ma stavolta vogliamo farvi scoprire un’altra possibilità per evitare di sprecarli buttandoli via una volta consumato il contenuto della bottiglia.

Quasi nessuno lo immagina, ma un tappo di sughero può rivelarsi molto utile se messo in auto: vi starete chiedendo cosa mai c’entri il sughero con la macchina, ma vi assicuriamo che le due cose hanno molto da spartire. Il motivo riguarda la pulizia dell’abitacolo della nostra vettura. Chi si sposta spesso in auto sa quanto basti poco per sporcarla e farla riempire di polvere. Per non parlare dei cattivi odori che possono formarsi in un ambiente così piccolo e chiuso.

Ebbene, per risolvere questo inconveniente tutto ciò che vi serve sono dei tappi di sughero! Se non ci credete, continuate a leggere e scoprirete come applicare questo trucchetto geniale.

Se metti dei tappi di sughero in auto risolvi un grande problema: prova e vedrai

A meno che la vostra auto non sia un vero disastro tanto da necessitare un lavaggio professionale, un tappo di sughero può aiutarvi ad eliminare i cattivi odori che possono invadere l’interno della vettura. Probabilmente, per risolvere il problema, finora siete ricorsi ai soliti deodoranti per auto, ma c’è un sistema ancora più pratico e conveniente che può darvi risultati davvero sorprendenti.

Tagliate a metà ogni tappo di sughero, aggiungete poche gocce di olio essenziale e riponeteli nel vano portaoggetti dell’auto. Già dopo pochi minuti noterete che in macchina non ci saranno più odori sgradevoli bensì un piacevolissimo profumo che si espanderà per tutto l’abitacolo. Il sughero infatti ha la capacità di assorbire gli odori. Non a caso, 2 o 3 tappi di tale materiale sono un aiuto prezioso anche in frigo, precisamente nel cestino della frutta: eviteranno la formazione di muffa e terranno lontani gli insetti. Tornando all’automobile, l’unica raccomandazione da ricordare è quella di sostituire i tappi con altri nuovi almeno ogni 2-3 giorni.

E voi di solito come riciclate i tappi di sughero? Avete mai sperimentato uno di questi trucchetti fai-da-te per risolvere alcuni comuni inconvenienti casalinghi o per realizzare adorabili lavori di bricolage?