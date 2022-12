Questi segni vanno sempre coi piedi di piombo in amore forse per paura di soffrire: ma sanno amare profondamente; hanno solo bisogno di fidarsi.

Essere single ha tanti pro: libertà assoluta, zero vincoli e nessuna persona a cui dare conto in merito al tuo tempo e a quello che vuoi fare. Tutto bellissimo, ma la situazione cambia quando non si sceglie di essere single e nel cuore ci sia tanta voglia di innamorarsi. E di dare amore, nonostante all’apparenza sembri proprio il contrario…

Esistono tantissime persone apparentemente molto fredde che procedono a passi lentissimi in amore, dando quasi l’impressione di non voler mai vivere un sentimento reale. Ebbene, in molti casi la loro è soltanto paura di soffrire, che sopraggiunge proprio quando si trovano di fronte ai primi campanellini di allarme, ovvero, alle prime emozioni forti. Per molti essere innamorati vuol dire essere vulnerabili e l’eventualità di soffrire arriva a frenarli tantissimo, al punto da rinunciare a viversi quell’emozione. L’astrologia può dirci tanto in questo senso e alcuni segni in particolare rientrano in questa categoria di “spaventati dall’amore”. Scopri di chi si tratta e se rientri tra loro.

Hanno tanta paura di soffrire ma questi segni zodiacali sanno amare ed hanno tanto da dare

La paura di amare esiste e non è vero che l’amore supera sempre tutto. In alcuni casi, la paura è così invalidante da stroncare un sentimento, a volte prima ancora che possa sbocciare a tutti gli effetti. Questo perché in molti casi amare vuol dire anche soffrire e, soprattutto se abbiamo avuto esperienze negative in passato, è davvero difficile lasciarsi andare a nuove emozioni senza la paura di una nuova delusione. Lo sanno bene alcuni segni zodiacali, che sembrano proprio respingere le occasioni sentimentali che il destino mette sulla loro strada. Un vero peccato perché questi segni sanno amare profondamente e hanno un mondo dentro da donare all’altra persona, che però dovrà essere brava a capire e non avere fretta. Di quali segni parliamo?

Sicuramente dei Gemelli, una segno che ha terribilmente paura di compiere scelte sbagliate, anche in amore. La paura che quella non sia la persona giusta e che qualcosa possa andare male frena tantissimo i nati sotto questo segno, che per questo motivo preferiscono rinunciare totalmente all’amore. Qualcosa che capita spesso anche allo Scorpione, che ha invece paura di diventare dipendente dal partner: scettico all’ennesima potenza, questo segno crede pochissimo al per sempre e non riesce facilmente a lasciarsi andare in una relazione. Se vi innamorate di uno di loro dovrete avere molta pazienza!

Stesso discorso vale per il Sagittario, il segno dubbioso per eccellenza! Dubbi che, inevitabilmente, lo attanagliano anche nella sfera sentimentale: devo lasciarmi andare o no? È questo il dilemma. Dilemma che coinvolge anche il Capricorno, un segno che in amore e per amore sarebbe capace di fare qualsiasi cosa: ma farebbe lo stesso anche l’altra persona per lui? Il dubbio di non avere accanto una persona davvero innamorata intimorisce non poco questo segno..

Segni intimoriti, ma ricchi di amore da regalare: se avrai a che fare con loro, non scappare! Impara ad aspettare perché ne varrà davvero la pena.