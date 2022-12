Anche lo scarico del Wc consuma molta acqua ma con il trucco della bottiglia risolvi il problema

Ti sei reso conto che lo scarico del tuo wc consuma molta acqua? Prova anche tu questo trucco della bottiglietta e risolvi il problema.

Chi lo dice che gli sprechi si devono categoricamente evitare solo in cucina? Sicuramente non è una cosa piacevole mettere da parte del cibo, soprattutto se si prende in considerazione il pensiero che non tutti possono permettersi un tozzo di pane, ma qualsiasi altro tipo sperpero è un vero peccato. È proprio per questo motivo che oggi vogliamo spiegarvi come sia possibile ridurre il consumo dell’acqua nel wc quando ci si rende conto che è decisamente eccessivo.

Dopo il ‘trucchetto’ del forno, che garantisce uno spreco inutile di energia elettrica e, di conseguenza, una bolletta meno salata, non possiamo fare a meno di spiegarvi come sia possibile consumare poca acqua quando ci si rende conto che il proprio scarico ne sta utilizzando parecchia. Appurato che ogni volta che si aziona lo sciacquone, si consumano ben 10 litri di acqua, si capisce chiaramente che bisogna risparmiare in qualche modo. La domanda che, però, adesso ci facciamo è: come si può ridurne il consumo?

Forse non tutti lo immaginano, ma per risparmiare sulla bolletta dell’acqua e, naturalmente, evitare uno spreco eccessivo per via dello scarico del wc, bisogna mettere in pratica il ‘famoso’ trucchetto della bottiglietta. Sono in tantissimi che già lo fanno e garantiscono dei risultati impressionanti. Provateci anche voi e vi assicuriamo che non ci sarà più alcuno spreco in casa.

Col trucco della bottiglietta eviterai lo spreco per via dello scarico del wc

Se ti stai rendendo conto anche tu che lo scarico del wc sta consumando troppa acqua, non devi fare altro che mettere in pratica questo trucchetto della bottiglietta. Come dicevamo precedentemente, sono davvero tantissime quelle persone che lo stanno usando nelle proprie case. E che garantiscono non solo un minore spreco d’acqua, ma anche una bolletta meno salata. Siete curiosi di saperne di più?

Sembrerebbe che per evitare uno spreco eccessivo d’acqua, non bisogna fare altro che inserire una bottiglietta di plastica piena d’acqua all’interno della vaschetta. Provateci anche voi e vi assicuriamo che, in un vero e proprio batter baleno, lo spreco sarà fortemente limitato. Ovviamente, si capisce chiaramente che questo trucchetto può essere messo in pratica solo da chi possiede lo scarico ‘tradizionale’ o quello con la vaschetta attaccata al muro. Coloro che, invece, dispongono di un meccanismo più nuovo e che, quindi, hanno l’impianto installato all’interno della muratura, non possono fare proprio nulla.

Provate anche voi questo trucchetto della bottiglietta. E vi assicuriamo che il vostro scarico wc non solo non consumerà tanta acqua in eccesso, ma che anche la bolletta sarà meno alle stelle. E, diciamoci la verità, dati i tempi che corrono, si tratta di una vera e propria manna dal cielo, no?

Geniale, non trovate? Provateci e fateci sapere!