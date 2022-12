Un trucco geniale per risparmiare acqua: fai il bene di tutti ma tieni anche bassa la bolletta

E’ indispensabile per il pianeta, ma ogni giorno se ne spreca troppa: ecco come risparmiare acqua riducendo anche i costi in bolletta.

Senza acqua la vita in ogni sua forma non sarebbe possibile e soprattutto chi è nato nella parte fortunata del mondo dovrebbe fare di tutto per salvaguardarla il più possibile. Spesso, in estate, la siccità diventa un problema preoccupante in alcune regioni d’Italia e proprio quest’anno c’è stato un periodo davvero critico al riguardo per Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna tanto che il Governo Draghi aveva proclamato per esse lo stato d’emergenza.

Al di là della prolungata assenza di piogge, a mettere a rischio la riserva di acqua del pianeta sono sicuramente anche tanti comportamenti sbagliati che adottiamo quotidianamente nello svolgere le comuni attività come lavarci, fare le pulizie domestiche, cucinare, utilizzare gli elettrodomestici, ecc.

E’ importante che ognuno di noi prenda coscienza della preziosità di questo liquido che garantisce la continuità della vita sulla Terra e che cerchi, per quanto possibile, di evitare ogni spreco che abitualmente caratterizza la nostra condotta. I metodi per risparmiare acqua, infatti, ci sono eccome e, se adottati con costanza, ci permettono anche di risparmiare un bel po’ sulla bolletta. E, diciamoci la verità, soprattutto in questo periodo la cosa non guasta affatto!

Come risparmiare acqua: le soluzioni più facili ed intelligenti per evitare sprechi

Tra i vari accorgimenti che possiamo utilizzare, si possono citare alcuni davvero molto semplici come evitare di buttare l’acqua di cottura della pasta o del lavaggio di verdure e ortaggi riutilizzandola per sciacquare i piatti prima di azionare la lavastoviglie.

Oppure, se non è salata, ricordarci di usarla per innaffiare le piante. Occhio poi a tutte le eventuali perdite dei rubinetti: riparandole, si possono salvare in un anno circa 21mila litri di acqua. Vi abbiamo poi parlato di come utilizzare la lavastoviglie e la lavatrice per non consumarne troppa ed evitare bollette troppo alte.

C’è poi un gesto che compiamo spessissimo e quasi nessuno lo fa nel modo corretto. Ci riferiamo all’abitudine di lavare frutta, verdura ed ortaggi sotto l’acqua corrente. In questo modo è inevitabile che tanta preziosa acqua venga sciupata: secondo le stime, per bere e cucinare consumiamo a testa circa 6 litri al giorno e ben 40 litri lavando i piatti a mano. Se il rubinetto viene lasciato aperto, si butta via la bellezza di 12 litri al minuto, una quantità davvero spaventosa. E allora cosa fare? Semplice, basterà utilizzare una bacinella piena d’acqua ed un po’ di bicarbonato e potremo così risparmiare ogni anno circa 6mila litri di acqua potabile.

Voi già adottate questi piccoli accorgimenti? Se sì, continuate a farlo perché si tratta di un regalo prezioso che farete all’ambiente e alle vostre tasche. Se no, attivatevi subito per non commettere più errori del genere.