A tavola in 10 minuti: con le patate alla savoiarda farai un vero figurone, piatto facile ricco di gusto

A tavola in 10 minuti: con le patate alla savoiarda farai un vero figurone davanti a tutta la famiglia, piatto facile ricco di gusto.

Hai mai provato le patate alla savoiarda? In pratica, si tratta di una ricetta semplice e veloce da preparare, ma allo stesso tempo ricca di gusto.

Vedrai, se la assaggi una volta non la molli più perché fa impazzire proprio tutti, sia i grandi che i piccini. Provare per credere! Prima, però, di scoprire la preparazione passo dopo passo, andiamo a dare due informazioni sull’origine del piatto per chi ancora non lo conoscesse.

Le patate alla savoiarda sono una ricetta tipica del Piemonte, che nasconde al suo interno una contaminazione fra la cucina piemontese, appunto, e quella francese. Si realizza con pochi semplici ingredienti, ma il risultato finale è davvero eccezionale. Ma ora bando alle ciance e partiamo!

Patate alla savoiarda: piatto facile ricco di gusto

Come abbiamo anticipato fin dall’inizio del nostro articolo, le patate alla savoiarda sono una ricetta tipica piemontese, che conserva al suo interno anche una leggera contaminazione francese. Facile e veloce da preparare, questo piatto ti permetterà di portare in tavola il pranzo o la cena in soli 10 minuti di tempo, facendo però un vero figurone davanti a tutta la famiglia e non solo. Sei curioso di saperne subito di più? Allora cominciamo! Prima, però, dai un’occhiata alla lista completa della spesa. Ecco che cosa ti servirà:

1 chilogrammo di patate;

50 grammi di burro;

200 grammi di fontina;

130 grammi di latte;

sale fino.

Preparazione

Per preparare le patate alla savoiarda bastano solo 10 minuti di tempo o poco più. Provare per credere! Vedrai, in poche semplici mosse sarai pronto a portare in tavola un piatto facile, ma allo stesso tempo ricco di gusto. Guarda un po’ qua che cosa devi fare. Innanzitutto, pela le patate e poi tagliale a fettine abbastanza sottili. Dopodiché, sbollentale in una pentola d’acqua salata per pochi minuti.

A questo punto, scolale e lasciale raffreddare. Nel frattempo, taglia la fontina a cubetti e metti a sciogliere il burro sul fuoco. Quando sarà tutto pronto, imburra leggermente una teglia da forno e fai aderire ben bene la carta da forno. Sistemaci sopra le patate sbollentate sovrapponendole tra loro e spennellale con il burro fuso ed il latte.

Cospargi, quindi, la superficie con il formaggio a cubetti ed inforna in forno statico a 200 gradi per circa 10-15 minuti. Successivamente, attiva il grill per altri 5 minuti e finalmente sarai pronto a servire le tue deliziose patate alla savoiarda belle cremose e filanti.

Il consiglio extra: per risparmiare altro tempo, puoi anche provare la versione in padella. Non dovrai fare altro che seguire la medesima ricetta, ma cuocere tutto in padella per circa 10 minuti. Provale, sono semplicemente favolose!