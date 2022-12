Non ci pensano proprio ad andare a convivere: questi segni zodiacali vorrebbero restare per sempre con mamma e papà

Questi segni zodiacali non ci pensano proprio ad andare a convivere: vorrebbero restare sempre con la propria mamma e il papà.

“Si inizia in due e si finisce in due”: è proprio così che vogliamo iniziare questo nostro articolo di oggi, facendo chiaramente intendere quale sia il ciclo della vita. A dare inizio al ‘cerchio’, infatti, sono due genitori che mettono al mondo il frutto del loro amore, ma che si ritrovano nuovamente in due da soli quando i loro figli spiccano il volo da soli, formando la loro famiglia. Si tratta, quindi, di qualcosa di ‘normale’, ma che – a quanto pare – non va di genio a tutti.

Non solo quei segni zodiacali particolarmente mammoni, soliti a non fare nulla se non in compagnia della loro mamma, ma anche quelli che tengono particolarmente alla loro famiglia d’origine, tanto da non volersene creare una propria. Vi sembrerà strano sentire questi discorsi, ma sembrerebbe che alcuni segni zodiacali non abbiano alcune intenzione di andare a convivere.

Per quanto andare a convivere ed iniziare una nuova vita con la propria dolce metà sia una cosa comunissima, sembrerebbe che non tutti i segni zodiacale siano dello stesso avviso. Ce ne sono alcuni, infatti, che non hanno assolutamente intenzione di compiere questo passo e che preferiscono di gran lunga restare sotto lo stesso con la propria mamma e il proprio papà. Curiosi di sapere di quali parliamo?

Quali sono i segni zodiacali che non vogliono andare a convivere: preferiscono di gran lunga la loro mamma e il loro papà

La famiglia d’origine, diciamoci la verità, è tra le poche certezze che si hanno nella vita. Se gli amici e gli amori, in determinati casi, non sono per niente duraturi, i propri genitori non lo sono affatto. Lo sanno bene questi segni zodiacali, che addirittura sarebbero disposti a non andare a convivere con la propria dolce metà pur di restare in casa con la loro mamma e papà. Davvero clamoroso, vero? Siete curiosi, però, di sapere quali sono questi astri che hanno questo atteggiamento?

Tra quei segni zodiacali che preferiscono di gran lunga la vita con la loro mamma e papà anziché assumersi la responsabilità di una nuova vita con la propria compagna o il proprio compagno, ci sono:

L’Ariete: a meno che non ‘obbligato’ a compiere il grande passo, questo è sicuramente tra i segni zodiacale che preferiscono di gran lunga la sicurezza della loro famiglia d’origine. A tormentarli, a quanto pare, ci sono le spese che dovranno affrontare da soli e tutto quello che una vita matrimoniale o da convivente comporta;

Il Sagittario è un segno che vive a trecentosessanta gradi, ma ha un'unica certezza: il ritorno a casa di mamma e papà. A loro non fategli mai la proposta di andare a convivere, ve li fareste nemici!

Vergine: a dispetto di quanto si pensa, questa stella non ama assumersi le responsabilità di qualcosa di nuovo. E, come si suol dire, preferisce non cambiare mai la via vecchia per una nuova.

Voi cosa ne pensate? È giusta, seconda voi, questa filosofia di vita?