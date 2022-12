Ti svelo come usare dei vecchi guanti di gomma: scommettiamo che non li butterai più?

Invece di gettare via i vecchi guanti di gomma per lavare i piatti, puoi riciclarli per risolvere due fastidiosi problemi molto comuni.

Alleati preziosi nelle pulizie domestiche, i guanti di gomma sono tra gli strumenti più utilizzati in casa e sicuramente rappresentano un valido aiuto per proteggere la pelle delle mani e le unghie da detersivi aggressivi. Proprio come le spugne e gli strofinacci, anch’essi però sono soggetti all’usura e, stando quasi sempre a contatto con l’acqua, tendono a rovinarsi dopo un po’.

Quando ci accorgiamo che ormai non sono più utilizzabili per lavare piatti o svolgere altre faccende, siamo abituati a buttarli via, soprattutto se vi è entrata dell’acqua all’interno. Questa però è un’abitudine sbagliata perché, anche se molti non lo immaginano, i guanti di gomma si rivelano un ottimo aiuto nel risolvere alcuni inconvenienti quotidiani.

Del resto, non c’è da stupirsi: perfino alcuni alimenti scaduti, come il burro o la maionese, possono correre in nostro aiuto quando si tratta di problemi casalinghi. Rimedi veloci, efficaci e soprattutto economici, visto quanto possono farci risparmiare.

Vediamo allora cosa è possibile fare con dei vecchi guanti di gomma, di quelli che normalmente si usano per lavare le stoviglie.

Non gettare via i vecchi guanti di gomma: usali così e resterai di stucco

Tempo fa vi abbiamo parlato del rimedio giusto per fare in modo che le porte smettano di cigolare, ma che dire delle sedie che strisciano il pavimento? Ebbene, è proprio qui che entrano in gioco i famosi guanti. Ma cosa c’entrano dei guanti di gomma con delle sedie che stridono sul pavimento? Apparentemente nulla, in realtà moltissimo. Un paio di vecchi guanti infatti possono evitare quel rumore insopportabile e anche delle orribili strisce sulle mattonelle. Uno stratagemma facile e geniale che richiede solo di tagliare le dita dei guanti. Potrete usarle come cappucci coi quali coprire i piedi di sedie e sgabelli. Non dovrete così sopportare oltre quegli stridii che tanto danno fastidio quando si spostano questi oggetti d’arredo.

E non è finita qui: avete presente i fastidiosi pelucchi che si formano sui maglioni di lana non più nuovissimi? Una vera scocciatura che sarebbe meglio prevenire lavandoli a mano o in lavatrice a massimo 30 gradi. Nel caso in cui, però, la ‘frittata’ sia ormai fatta, rimediare è possibile servendosi proprio di un guanto di gomma. Indossiamolo e strofiniamo il maglione nei punti in cui sono presenti gli odiosi pallini. Questi resteranno attaccati al guanto e il vostro maglione finalmente ne sarà libero!

E voi quali altri usi alternativi dei guanti di gomma conoscete? Li avete mai usati nel modo in cui vi abbiamo suggerito?