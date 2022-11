Porte che fanno un rumore insopportabile? Questo prodotto è la soluzione giusta: lo usi sempre

Cosa fare se le porte di casa vostra fanno rumore quando le aprite o le chiudete: basta usare questo per risolvere, incredibile!

Sarebbe impensabile abitare in una casa senza porte: queste servono a separare gli ambienti, regalano privacy e attutiscono i rumori provenienti dall’esterno della stanza se abbiamo bisogno di più tranquillità magari per poter lavorare, studiare, o semplicemente guardare la nostra serie tv preferita senza che fastidiose interferenze disturbino l’audio delle scene.

Importantissime nell’estetica dell’arredamento, sono uno dei dettagli a cui prestare maggiormente attenzione quando si fanno acquisti per la casa nuova. Le coppie che stanno per sposarsi sapranno bene di cosa parliamo!

L’usura del tempo che passa, col conseguente accumulo di polvere e ruggine, però, può farci talvolta un brutto scherzo: avete presente quando aprite o chiudete la porta e improvvisamente sentite un rumore insopportabile? Esatto, proprio quello: si tratta di uno dei suoni più irritanti che possano esistere, tanto più perché in genere ce ne dimentichiamo e quindi ci fa sobbalzare ogni volta che lo sentiamo.

Colpa delle cerniere, i cui cardini ne sono la parte fissata al serramento. Questi, a furia del continuo movimento a cui sono sottoposti, col tempo iniziano a ‘farsi sentire’ disturbandoci anche mentre stiamo dormendo. C’è poco da fare: se non ci adoperiamo per risolvere, da solo non se ne andrà mai, quindi cosa fare? Bene, vi sembrerà incredibile, ma anche per questo inconveniente può bastare un rimedio che abbiamo di solito già in casa e che usiamo anche piuttosto spesso.

Come liberarsi del rumore delle porte che cigolano: rimedio infallibile

Dopo aver controllato che il rumore non sia dovuto ad un sassolino o a qualunque altra cosa che possa essere rimasta incastrata sotto la porta e che in tal caso basterà rimuovere, dobbiamo trovare un’altra soluzione. Anche stavolta possiamo contare su un prodotto che quasi sicuramente abbiamo a portata di mano e che consumiamo anche più di una volta a settimana.

Parliamo del balsamo per capelli, perfettamente in grado di lubrificare le rondelle delle giunture che causano il rumore. L’utilissimo prodotto solitamente destinato alla cura dei capelli, è un validissimo aiuto per la nostra chioma: ne basta qualche noce subito dopo il risciacquo dello shampoo e brillantezza e pettinabilità sono assicurate.

Ciò che forse non avreste mai immaginato è che il balsamo è molto efficace per sbloccare anche altri ingranaggi metallici difettosi, come ad esempio le cerniere dei vestiti. Per queste ultime poi abbiamo visto anche come sia indicato un altro prodotto di bellezza davvero insospettabile. Applicate quindi qualche goccia di balsamo e vedrete che la vostra porta tornerà a muoversi senza più farvi prendere un colpo ogni volta.

Avevate mai pensato al balsamo come rimedio per questo tipo di inconvenienti?