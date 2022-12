Le coppie che non sono fatte per stare insieme secondo i segni zodiacali: c’è poco da fare

In amore sono tante le variabili affinché un rapporto funzioni, ma secondo le stelle ci sarebbero delle coppie non fatte per stare insieme.

I rapporti sentimentali non sono mai stati semplici e nella società odierna ancor meno. Anche le storie nate sotto i migliori auspici possono terminare in malo modo e questo può essere dovuto a vari fattori. Innanzitutto, ogni singolo componente della coppia è un individuo a sé, con un proprio vissuto alle spalle ed una propria personalità. Non è facile quindi trovare “la giusta metà della mela”, nel senso di persona disposta a venire incontro al partner e cercare di amalgamare le rispettive unicità.

Molto dipende dalla predisposizione caratteriale, dal momento della vita in cui ci si incontra e da tanti altri dettagli più o meno incisivi. Già, perché sebbene la passione e l’attrazione siano fondamentali all’inizio, sono molti altri gli aspetti indispensabili per far funzionare una coppia. Uno dei settori da sempre oggetto di analisi in astrologia è indubbiamente l’amore ed a questo proposito gli esperti delle stelle indicano come impossibili i legami sentimentali tra alcuni segni zodiacali.

Scopriamo quali sono gli abbinamenti che secondo tali teorie sarebbero da scartare a priori: chissà che non ci sia anche il vostro segno tra loro o quello del vostro partner! Se sì, potrete avere un quadro più chiaro della situazione con lui e trarre le vostre conclusioni. Oppure, se siete single e vi dovesse capitare di conoscere qualcuno che appartiene ad un segno che proprio non va d’accordo col vostro, saperlo in anticipo non potrà che esservi d’aiuto.

Quali sono le coppie non fatte per stare insieme: ecco cosa dice l’astrologia

Secondo gli studiosi dell’antica disciplina dell’astrologia, sono principalmente tre le coppie peggiori in base allo zodiaco.

Toro e Acquario – Questi due segni sono decisamente agli antipodi a livello caratteriale e, non a caso, non fanno che litigare tra loro. Non è un mistero che l’Acquario sia un inguaribile sognatore che ama farsi trascinare dalle emozioni. E’ questo il motivo principale per cui si trova spesso in conflitto con un partner Toro, notoriamente realista e concreto.

Bilancia e Capricorno – Equilibrato ed innamorato dell’armonia, la Bilancia ama vivere all’insegna dei sentimenti, cosa che invece risulta molto difficile al Capricorno, tendente ad una certa infedeltà e ad accumulare relazioni superficiali.

Vergine e Gemelli – Nonostante all’inizio la fiamma tra loro sia ardente e sembri destinata a restare vivissima, in realtà dopo tempo si scopre che non è così. I Gemelli e la Vergine hanno ben poco in comune perciò, ad un inizio coi fiocchi, segue di solito un opacizzazione del legame. Oltre al lato fisico, questi due segni sono davvero mal assortiti.

Avete controllato se tra i segni menzionati c’è il vostro?