Hanno la lacrima facile questi segni zodiacali: anche in pubblico, non riescono a trattenersi

Hanno la lacrima facile questi segni zodiacali: anche in pubblico, non riescono a trattenere le emozioni e la commozione.

È considerato da sempre un segno di ‘debolezza’, ma è un errore. Piangere non è mai sbagliato, perché il più delle volte ci aiuta a sentirci meglio, a liberarci dalle tensioni e dallo stress, ad alleviare parte delle nostre sofferenze. Ma che dire di coloro che hanno la lacrima facile? Ci sono persone che proprio non riescono a trattenere le loro emozioni, anche se si trovano in pubblico o di fronte a sconosciuti.

Sono persone super sensibili ed empatiche, che non riescono a reprimere alcun tipo di emozione, che sia negativa o positiva, ovunque si trovino. Come sempre, l’astrologia può rivelarci molto in questo senso e attraverso i segni zodiacali possiamo scoprire quali sono i segni più ‘vulnerabili’ di tutti.

Lacrima facile anche in pubblico: sono loro i segni zodiacali più emotivi

Trattenere le emozioni non è la strada giusta, mai. Neanche quando si tratta della tristezza. Le persone che non hanno paura di mostrarsi tristi, in realtà, vivono molto meglio di chi, ad ogni costo, vuole ostentare una felicità che spesso non esiste. E mostrare la tristezza, spesso, coincide con mostrare le lacrime. Anche in pubblico.

Esistono, in particolare, alcuni segni zodiacali che non riescono proprio a trattenere il pianto, anche se si trovano in pubblico o in un contesto diverso dalla cerchia di amici. Persone che non hanno paura delle proprie emozioni, anche quando si tratta di gioia e commozione: loro si lasciano andare alle lacrime anche se vedono una scena dolce, che tocca il cuore. Quali sono i segni che non scappano davanti alle loro sensazioni?

Al primo posto, inevitabilmente, c’è il Cancro, uno dei segni più emotivi e sensibili in assoluto. La loro empatia tocca le stelle e riescono a stare male anche se una persona cara ha un semplice mal di testa. I nati sotto questo segno tendono a piangere molto facilmente, anche guardando un film. Lacrima facile anche per i Pesci, che esternano tutte le loro sensazioni senza maschere: basta guardarli negli occhi per capire cosa pensano. Segno estremamente sincero e leale, vi capiterà di vederli piangere , di gioia o per una delusione, perché non hanno alcuna intenzione di mostrarsi diversi da come sono. A differenza dei Gemelli, che invece tendono a nascondere quello che provano, ma attenzione: non sempre ci riescono! La loro profonda sensibilità spesso spunta fuori, proprio come le lacrime, che non potranno trattenere.

Tra i segni emotivi citiamo anche la Bilancia e il Sagittario, segni impulsivi, che vivono a pieno tutte le sensazioni che la vita offre. Comprese quelle che ti portano a piangere, ovunque, liberamente.