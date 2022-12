A volte non è facile lasciarsi scivolare le cose addosso: questi segni zodiacali non fanno che rimuginare e si dimenticano di godersi la vita!

Alcune persone hanno la capacità di affrontare ogni ostacolo gli si presenta di fronte con ottimismo ed energia. Altre, invece, si lasciano abbattere dalle situazioni e finiscono per chiudersi in loro stessi. Non è sempre facile lasciarsi scivolare le cose addosso, ma per i nati in questi periodo è particolarmente difficile. Non fanno altro che rimuginare e si dimenticano di godersi la vita: questi segni zodiacali sono sempre tristi.

A volte dovremmo solo rassegnarci all’idea che le cose, le relazioni, le situazioni, siano destinate ad andare in un certo modo. Riuscire ad andare oltre è necessario per proseguire il nostro cammino. Così come non lasciarsi abbattere e finire in preda allo stress a causa di cose che non possiamo controllare. Per questi segni, però, è davvero difficile.

Stanno sempre a rimuginare e dimenticano di godersi la vita: questi segni zodiacali sono spesso tristi

Non c’è una regola che stabilisca il modo giusto di affrontare la vita e i suoi problemi. Bisogna ammettere, però, che se volessimo lasciarci abbattere ad ogni ostacolo, finiremmo per essere sempre tristi, stressati e pieni di preoccupazioni.

Un po’ come capita ai nati sotto questi segni zodiacali che a furia di rimuginare spesso ingigantiscono le cose e finiscono per vedere la situazione più complessa e irrisolvibile di quanto, magari, non sia in realtà. Si sentono molto responsabili e per questo non riescono ad essere superficiali e andare semplicemente oltre.

Iniziamo dai Pesci. Un segno che è molto legato al suo passato e al suo vissuto, convinto che ogni esperienza abbia qualcosa da insegnare. Spesso, però, finisce per cercare significati nascosti anche laddove non ce ne sono da trovare. Sono così immersi nel comprendere, analizzare e capire, che finiscono per dimenticare di vivere.

Passiamo al Cancro. Di natura ama perdersi nei ricordi di momenti felici, che lo portano ad essere molto nostalgico. Sempre pronto a domandarsi come sarebbero cambiare le cose, come avrebbe potuto comportarsi diversamente e quali conseguenze questo avrebbe portato. Si fossilizza spesso sul passato, senza rendersi conto che il presente sta scivolando via in fretta.

Anche la Vergine fa fatica ad andare oltre. Sempre molto attenta ad ogni dettaglio, anche il gesto all’apparenza più insignificante per lei può celare messaggi nascosti. Per questo stanno sempre a rimuginare riguardo a cosa le è stato detto, fatto, per quale ragione e come dovrebbe reagire. Rischia, in questo modo, di non saper cogliere l’istante e privarsi di emozioni che invece potrebbe vivere in modo spontaneo e appagante. Sono segni molto riflessivi, non c’è che dire!