Non immagini neanche cosa puoi fare con uno scolapasta: no, la cucina non c’entra niente; l’uso alternativo a cui non hai mai pensato.

È uno degli strumenti più utilizzati un cucina, per scolare la pasta, come suggerisce il nome stesso, ma anche per sciacquare le verdure o far sgocciolare gli alimenti. Nessuno può fare a meno di avere almeno uno scolapasta in dispensa! C’è chi lo usa ( la maggior parte) poggiandolo nel lavabo e poi versando la pasta cotta all’interno e chi, invece, preferisce inserire il fondo dello scolapasta direttamene nella pentola: in questo modo, afferrando i manici di quest’ultima, l’acqua scivola via e la pasta rimane comodamente in pentola pronta per essere condita. Ma se ti dicessimo che questo strumento è utilissimo anche lontano dalla cucina?

Come tanti altri oggetti, prodotti o ingredienti, anche lo scolapasta prevede degli utilizzi ‘segreti’, ben diversi da quello che conosciamo tutti. Puoi utilizzare questo utensile da cucina in tanti modi diversi e uno in particolare è davvero sfizioso. Ecco di cosa si tratta.

Scolapasta, scommettiamo che non lo hai mai usato così prima di ora? Idea geniale e originale

Indispensabile in cucina, lo scolapasta, come tanti altri oggetti, presenta tanti usi alternativi e creativi a cui probabilmente non hai mai pensato. Tutti noi, quasi sempre, lo utilizziamo al termine della cottura della pasta, ma c’è molto di più. Ti è mai capitato di vedere questo utensile lontano dalla cucina? Se la risposta è no, non puoi non conoscere questi trucchetti per riutilizzare questo oggetto in maniera super fantasiosa.

Lo scolapasta può diventare, ad esempio, un cestello per il ghiaccio o addirittura un lampadario, perfetto per la cucina, ma se ti dicessimo che puoi metterlo anche in giardino? Si, se hai uno scolapasta in più o, semplicemente, vuoi dare un tocco di originalità al tuo terrazzo o al tuo giardino, puoi trasformare questo oggetto in un originalissimo vaso. Dentro puoi inserire pianti e fiori di ogni genere, realizzando anche un meraviglioso giardino verticale, appendendo i vasi. Vasi che, se ti va, puoi decorare come preferisci, dando un nuovo colore allo scolapasta per abbinarlo al meglio al tuo giardino o al tuo terrazzo. Un’idea geniale per rendere il tuo angolo verde più unico che mai, non è così? Ma non è l’unica…

Se accanto ai vasi creati con lo scolapasta vuoi mettere altri vasi alternativi, potrai crearne davvero tantissimi utilizzando oggetti che hai in casa. Dalle scatolette di latta ai mini annaffiatoi, dalle tazzine da tè alla caffettiera: tutto quello che hai in casa può diventare un vaso a costo zero! Lasciati trasportare dalla tua creatività e dai vita ad un giardino unico, che ti invidieranno davvero tutti. Provare per credere!