Se vuoi rendere la tua stanza ancora più grande devi sapere questo: ora non puoi più sbagliare

Vuoi rendere la tua stanza ancora più grande? Allora devi assolutamente fare questo: provaci, da adesso non puoi più sbagliare!

L’obiettivo di chi arreda una casa è sempre uno: rendere una stanza ancora più grande! Che si tratti di un soggiorno ‘combinato’ con la cucina e, quindi, un open space, una stanza da letto o, addirittura, una camera da letto per i più piccoli, si avverte sempre la necessità di avere più spazio per sé e per gli ospiti. Cosa è possibile fare, però, per rendere fattibile questo desiderio?

Proprio recentemente, ci è capitato di spiegarvi come sia possibile rendere più spaziosa e luminosa una casa piccola. Nel nostro articolo, infatti, vi abbiamo ampiamente sottolineato quali sono i consigli da tenere a mente e quali sono i colori da scegliere per evitare ‘costrizioni’. Adesso, invece, vogliamo spiegarvi come sia possibile rendere una stanza della casa ancora più grande del dovuto.

Anche voi siete degli amanti dei tappeti? Allora converrete con noi nel dire che, scegliendo un tappeto giusto, anche una piccola stanza apparirà decisamente più grande. Ovviamente, sia chiaro, la scelta non deve essere assolutamente casuale e non deve esserlo nemmeno la sua posizione. Che cosa intendiamo dire? Scopriamo insieme com’è possibile rendere una stanza più grande con un solo e ‘semplice’ tappeto.

Vuoi rendere la tua stanza ancora più grande? Fai così e sarà tutto diverso

Se anche voi avete una stanza piccola ma che, in realtà, avreste voluto più grande, non disperatevi troppo: abbiamo la soluzione che fa al caso vostro! Come dicevamo poco fa, infatti, sembrerebbe che con l’utilizzo di un banalissimo tappeto anche uno spazio più ristretto riuscirà a sembrare più grande rispetto al solito. Ovviamente, non dovete assolutamente comprare il primo tappeto che vi capita e né tantomeno posizionarlo in un punto qualsiasi della stanza, ma bisogna rispettare dei consigli.

Per rendere una stanza più grande rispetto al dovuto, vi consigliamo di far cadere i vostri occhi su due tipologie di tappeti. O, per meglio, su due particolari grandezze: tappeto rettangolare o, addirittura, rotondo! Curiosi di saperne di più? Scopriamo insieme ogni cosa:

Tappeto rettangolare: se avete scelto per la vostra casa un tappeto di queste dimensioni, vi consigliamo di non comprarlo troppo grande, altrimenti gli spazi si ridurrebbero, e di posizionarlo a circa 20 centimetri dai mobili. In questo modo, quindi, si ha la sensazione che la stanza sia più estesa;

Sono proprio queste, quindi, le accortezze da eseguire se volete far sembrare una stanza più grande del dovuto!

Provateci anche voi e vi assicuriamo che vi faranno tutti i complimenti sia per la casa ma anche per il gusto.