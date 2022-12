Si sentirà tutto il mondo contro questo segno che nei prossimi giorni potrebbe fare i conti con imprevisti economici

Dal 5 all’11 dicembre lo spostamento di Venere e Mercurio in Capricorno porterà disagio ad un segno che dovrà affrontare imprevisti economici.

Stelle e pianeti in subbuglio in questa prima decade di dicembre. A partire dal 5 di questo mese, Venere e Mercurio lasceranno il segno del Sagittario e andranno in quello del Capricorno. Ovviamente, come tutti i cambiamenti in astrologia, ciò incide sulle previsioni dell’oroscopo e per diversi segni non si tratterà di una settimana facile.

L’opposizione dei due pianeti poc’anzi menzionati influirà negativamente, ad esempio, sull’ambito lavorativo e sentimentale per il Cancro. Questo segno potrebbe infatti subire dei rallentamenti nella sfera professionale a partire da martedì e vivere dei conflitti in amore a partire da sabato.

Anche lo Scorpione dovrà affrontare un inizio settimana abbastanza duro a causa della Luna in opposizione. La buona notizia però è che da mercoledì Mercurio tornerà favorevole e ciò beneficerà soprattutto i rapporti con gli altri. I cari Scorpioncini dovranno poi prepararsi ad weekend ricco di passione grazie alla posizione favorevole di Venere.

Il lavoro darà qualche grattacapo anche al Sagittario che avrà Giove e Marte contro a causargli parecchio stress. Venere invece sarà benevola fino a sabato e garantirà il successo in amore. Anche l’Ariete non trarrà giovamento dall’ingresso di Venere e Mercurio nel segno opposto del Capricorno: questo segno di Fuoco farà i conti con problemi familiari durante il fine settimana.

Panorama piuttosto complicato per un altro segno, che dal 5 all’11 sarà travolto da imprevisti economici e che si sentirà bersagliato da più parti. Scopriamo se si tratta di voi!

Imprevisti economici per questo segno: si avvicinano giorni complicati

Soprattutto in questo periodo, il lato economico è fonte di preoccupazione per moltissimi. Non potrebbe essere altrimenti, visto il caro vita che imperversa sulle tasche degli italiani da quando l’inflazione ha raggiunto livelli così spaventosi. E’ ovvio quindi che tutti cerchino soluzioni utili al risparmio e, perché no, anche qualche piccolo consiglio da parte delle stelle!

Il segno che dovrà fare molta attenzione alle finanze e ai calcoli sbagliati durante la settimana che va dal 5 all’11 dicembre è la Bilancia. Questo segno sarà vittima dell’opposizione di Venere e Mercurio e gli effetti non tarderanno a manifestarsi. Già dalla giornata di martedì i nati sotto questo segno d’Aria noteranno difficoltà nel dialogo con l’ambiente lavorativo ed avvertirà la sensazione di avere tutti contro. Inoltre, da sabato, anche i rapporti amorosi saranno messi a dura prova giacché non mancheranno tensioni e discussioni. La Luna invece sarà benevola nei giorni di mercoledì e giovedì per poi diventare ostile durante il weekend.

Se non appartenete a nessuno dei segni menzionati, potete stare tranquilli: per voi si approssimano giorni sereni come non accadeva da un po’.