Con questo dolce delizioso sorprenderai i tuoi bambini il giorno di Natale: ti serve un rotolo di pasta sfoglia e sentirai che bontà

Non serve essere dei grandi pasticcieri o usare una quantità spropositata di ingredienti per dar vita a qualcosa di indimenticabile. Oggi ve lo dimostreremo con una ricetta semplice e squisita che sarà una gioia portare a tavola durante questa festività attesissima. Un rotolo di pasta sfoglia e per Natale sorprendi i tuoi bimbi con una vera delizia!

Si tratta davvero di una di quelle ricette che nel giro di cinque minuti potremo mettere in forno. Non solo piacerà da impazzire ai bambini, ma farà gola anche ai grandi, su questo potete stare tranquilli. Inoltre non vi farà spendere una fortuna perché avrete bisogno solo di una manciata di ingredienti per realizzarlo. Questo dolce sarà una delizia perfetta il giorno di Natale!

Con un rotolo di pasta sfoglia prepari un dolce natalizio che farà impazzire i tuoi bambini

Cosa useremo:

1 rotolo di pasta sfoglia;

crema alla nocciola (quella che preferite);

1 tuorlo;

zucchero quanto basta;

zucchero a velo quanto basta;

decorazioni di zucchero (foglie, fiori, ciò che volete).

Per prima cosa stendete il rotolo di sfoglia e dividetelo in due rettangoli uguali. Su ogni rettangolo spalmate una generosa quantità di crema alla nocciola lasciando un po’ di margine ai bordi. Ripiegate ogni rettangolo su se stesso nel senso della lunghezza, ottenendo così due strisce ripiene abbastanza lunghe. Fate aderire bene i bordi in modo che la crema non fuoriesca.

Prendete uno stampo da ciambella e foderatelo con la carta da forno. Andate ora ad avvolgere le due strisce di pasta sfoglia una accanto all’altra, così da formare una corona. Fate combaciare i bordi per ottenere un cerchio perfetto. Adagiate la corona nello stampo foderato.

Sbattete il tuorlo in un recipiente e usatelo per spennellare la superficie del dolce. Potete aggiungere un po’ di latte, se volete. Spolverate con lo zucchero bianco e cuocete in forno a 180 gradi per circa un quarto d’ora. Quando la sfoglia sarà ben dorata spegnete e tirate fuori.

Lasciate raffreddare e togliete dallo stampo, sistemando in un vassoio. Ricoprite con una spolverata di zucchero a velo e poi decorate con le formine di zucchero. Essendo in periodo natalizio vi consigliamo di servirvi di alberelli, fiori, babbo natali e così via. Se fate fatica a tenerli incollati alla corona potete usare un po’ di cioccolato fuso come collante. Lasciate quindi che il vostro dolce si assesti prima di tagliare. Delizioso! Tagliato a fette il suo ripieno cremoso esploderà di bontà, facendo perdere la testa a tutti! Scommettiamo che ve lo chiederanno ogni volta che dovrete preparare il dessert, è troppo buono!