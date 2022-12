La bellissima e talentuosa Bianca Atzei diventerà presto mamma: ha scelto un nome un po’e splendido per il figlio che deve nascere

Bellezza e talento da vendere per Bianca Atzei, celebre e acclamata cantante italiana classe 1987. Una carriera, la sua, costellata di successi che l’ha consacrata come una delle voci più belle e apprezzate del nostro panorama musicale. E, in aggiunta, un fascino, un’eleganza e una bellezza davvero straordinari. La magnifica artista diventerà presto mamma. Bianca Atzei ha scelto un nome abbastanza inusuale per il figlio che deve nascere.

La talentuosa artista ha condiviso uno scatto meraviglioso in compagnia del compagno per annunciare il nome che porterà il bimbo in arrivo. Nella splendida foto il pancione della cantante è coccolato dalle mani amorevoli dei genitori, estasiati. Manca davvero poco alla nascita del piccolo e la coppia ha scelto un nome molto speciale e dal significato profondo!

Bianca Aztei svela il nome del figlio in arrivo: è davvero particolare e speciale!

Il post condiviso da Bianca Aztei su Instagram ha ovviamente fatto il boom di like e commenti. Oltre alla bellezza dello scatto, ad entusiasmare i follower della cantate c’è il lungo messaggio che lo accompagna. Diverse righe nelle quali l’artista ha rivelato il nome del futuro nascituro, lasciando tutti a bocca aperta.

Andiamo a scoprire nel dettaglio qual è stata la scelta della coppia e, soprattutto, le dolci parole che l’artista ha dedicato al suo piccolo in arrivo!

“Noa Alexander“, così si apre il post pubblicato su Instagram dalla celebre cantante. Il nome del piccolo che nascerà a breve. “In otto mesi hai cambiato le nostre vite. Hai dato forma ai nostri sogni” ha aggiunto Bianca Atzei. Per poi continuare svelando che, da quando la coppia ha saputo della gravidanza è stato come se il piccolo fosse già con loro.

La cantante, in un trionfo di dolcezza e tenerezza, ha parlato delle notti “insonni” e del tempo trascorso a far ascoltare musica al bimbo in arrivo. Ha poi concluso il messaggio emozionante con una serie di interrogativi. “Chissà come saranno le tue manine e i tuoi piedini” si è chiesta. E così i suoi occhi e il nasino. L’entusiasmo e la gioia immensa sono evidenti in questo dolcissimo messaggio che l’artista ha affidato ai social. E una valanga di commenti e messaggi di affetto si sono riversati sullo scatto.

Il piccolo, dunque, si chiamerà Noa Alexander, un nome di certo particolare e melodioso, bellissimo. Siamo certi che questo ultimo mese sarà uno dei più magici per la splendida coppia che non vede l’ora di stringere tra le braccia il loro piccolo miracolo. E noi ci uniamo alla loro gioia in attesa della lieta notizia!