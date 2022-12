Perché spendere soldi quando puoi regalare ai tuoi cari dei gustosissimi biscotti fatti in casa per Natale? Faranno felici grandi e piccini

Dicembre è ufficialmente iniziato e questo significa che siamo nel pieno dei preparativi per il Natale. Una delle ricorrenze più amate e sentite per molti di noi, durante la quale possiamo dedicarci alla famiglia e agli affetti. Quest’anno lascia perdere i soliti doni! Cosa regalare ai tuoi cari a Natale? Dei gustosissimi biscotti fatti in casa!

Quando realizziamo qualcosa con le nostre mani è sempre apprezzato da chi lo riceve. Significa che ci abbiamo messo il nostro affetto e il nostro impegno, la nostra cura. Perché, allora, non farlo a Natale? Invece dei soliti regali possiamo preparare questi gustosissimi biscotti che faranno felici grandi e piccini. Che delizia e che profumo, lascerai tutti a bocca aperta!

A Natale puoi regalare questi golosissimi biscotti: sorprenderai i tuoi cari

Si tratta di una preparazione molto semplice:

380 grammi di farina;

120 grammi di zucchero;

110 grammi di burro;

1 pizzico di bicarbonato.

120 grammi di miele;

1 cucchiaino di zenzero;

1 pizzico di sale;

un pizzico di noce moscata;

un pizzico di chiodi di garofano;

1 uovo;

1 cucchiaino di cannella.

Potrete decorare i vostri biscotti con una semplice ghiaccia composta da zucchero a velo e albumi o anche scegliere di lasciarli semplici, sono comunque strepitosi.

In un recipiente riversiamo il burro insieme allo zucchero. Iniziamo a lavorare con una forchetta e quando avremo una crema granulosa uniamo anche l’uovo e amalgamiamo il tutto. Accorpiamo il miele e continuiamo a mescolare per avere una crema liscia e vellutata. A parte, invece, uniamo le polveri: farina, cannella, sale e bicarbonato, poi noce moscata, zenzero e chiodi di garofano.

Al composto cremoso uniamo poco alla volta le polveri e impastiamo prima con la forchetta e poi a mano. Otterremo un panetto simile alla pasta frolla, leggermente più compatto, che dovremo lasciar riposare in frigo almeno un’ora dopo averlo avvolto nella pellicola per alimenti.

Riprendiamo il panetto trascorso questo tempo e stendiamolo con un matterello. Assottigliatelo fino a pochi millimetri e ritagliate i biscotti con le forme che preferite. Potete usare i classici omini, ma anche alberelli, pupazzi di neve, ciò che preferite. Se non avete stampi da biscotti, andrà bene anche il bordo di un bicchiere.

Distribuiamo i biscotti su di una teglia foderata e cuociamo per circa 10 o massimo 15 minuti a 180 gradi. Occorre poi far raffreddare del tutto i biscotti a temperatura ambiente in modo che diventino croccanti. Il loro profumo invaderà tutta la casa. Non rimane che decorarli o sistemarli in bustine trasparenti da sigillare con un fiocco o un nastro. Che splendido regalo di Natale per le persone che ami!