La dieta del Principe William: cosa mangia per stare sempre così in forma, svelato tutto

La dieta del Principe William: cosa mangia per stare sempre così in forma, ha svelato tutto durante un viaggio in Cornovaglia.

Mangiare sano permette di mantenere in corpo e gli organi in salute. Solitamente durante la settimana tendiamo a scegliere ingredienti che siano il più salutare possibili, in modo da ingerire tutti i nutrienti che servono per una sana alimentazione. Capita che ogni tanto ci concediamo un pranzo o una cena fuori o comunque uno spuntino che non è nella nostra ‘dieta’.

Anche la famiglia reale britannica sembra seguire una dieta sana senza incorrere in troppi errori e nel rispetto di determinate abidini. In molti si chiedono se i principi per esempio si concedono ogni tanto un fuori pasto. Ebbene, sembrerebbe proprio di sì e a svelare tutto è stato il Principe William.

Durante un viaggio in Cornovaglia quest’ultimo ha spiegato che cosa mangia in una giornata tipo e lo ha fatto proprio nel luogo che tratta di educazione ambientale e di divulgazione del buon cibo. Ecco, ma cosa prevede l’alimentazione del figlio di re Carlo III?

La dieta del principe William: cosa mangia durante il giorno per stare sempre in forma, ha svelato ogni cosa

Siamo soliti pensare che la famiglia reale britannica rispetti in modo attento una sana alimentazione. E’ un pensiero che molti hanno dato che sappiamo che sono molti i protocolli che la nobiltà deve tenere a mente. In realtà, sembrerebbe che anche tra i reali ci sia qualche fuori pasto. Anzi, la dieta non prevede affatto una ferma rigidità ma sia molta libera e allo stesso equilibrata.

Il principe William durante un viaggio in Cornovaglia, proprio nel posto che si occupa di educazione ambientale e di divulgazione del buon cibo, ha parlato delle sue abitudini alimentari, svelando che cosa mangia in una giornata tipo. Sembrerebbe che la sua dieta sia molto vicina a quella dei cittadini, lavoratori e non. William ha fatto sapere alla nutrizionista Monique Hylan che cosa ha esattamente mangiato nella giornata precedente.

Ha riferito che a colazione ha mangiato uova e pane integrale tostato, quindi ha fatto quella che viene definita la ‘English breakfast’. Poi per pranzo ha mangiato un panino veloce definendolo ‘spazzatura, dall’aspetto orribile’. Per cena infine ha mangiato pesce bianco e funghi. Questa è l’alimentazione di una giornata tipo del principe di Galles. Come possiamo leggere, non è così lontana da quella che tutti gli altri cittadini seguono. Per quanto invece riguarda il caffè, ha svelato di non berlo ma di prendere ben tre tazze di tè al giorno. Se la fame si fa sentire durante il giorno cerca di coprirla con uno snack, che può essere un frutto come una banana o anche un biscotto al cioccolato. Inoltre, beve soltanto un bicchiere di vino rosso al giorno. Questa è l’alimentazione del Principe William, lo sapevate