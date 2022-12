Fabio Caressa: “La cosa più brutta…”, rivelazione sconvolgente su Benedetta Parodi arriva nella trasmissione di Serena Bortone.

Una puntata intensa, quella di Oggi è un altro giorno in onda il 1 dicembre 2022. Una puntata in cui Serena Bortone ha ospitato nel suo salotto una delle coppie più amate ed affiatate del mondo dello spettacolo: quella formata da Fabio Caressa e Benedetta Parodi. Insieme da 25 anni, sposati da 23, il segreto del loro amore è avere tanta pazienza e concedersi i giusti spazi per vivere le rispettive passioni.

Nel corso dell’intervista, i due hanno aperto il cassetto dei ricordi, ripercorrendo la loro storia, dagli inizi ad oggi, ma si sono lasciati andare anche a diverse confessioni inedite. In particolare, Fabio ha parlato di un aspetto molto particolare della moglie, raccontando un aneddoto avvenuto al suo compleanno di 40 anni.

Fabio Caressa, la rivelazione inedita sulla moglie Benedatta Parodi: “La cosa più brutta che le ho fatto fare…”

“Una fragilità di Benedetta?”, è questa la domanda che Serena Bortone ha rivolto a Fabio Caressa, ospite insieme alla Parodi alla puntata del 1 dicembre di Oggi è un altro giorno. Una domanda alla quale il famoso telecronista sportivo ha risposto senza esitazione, elencando una serie di paure che caratterizzano la moglie: “Benedetta ha paura di andare sull’aereo, su una barca, su una nave grande, in macchina, in moto, in un bosco, in ascensore, ha paura dell’altezza, ed è anche claustrofobica! Però le affronta tutte, e questo è encomiabile”.

“Le affronto tutte se è necessario, se non è necessario no. Se devo andare a Roma vado in treno, se devo andare a New York mi arrangio e vado”, aggiunge la conduttrice ed appassionata di cucina. Ed è a questo punto che Caressa racconta un episodio avvenuto diversi anni fa, in occasione del suo compleanno dei 40 anni. “La cosa più brutta che le ho fatto fare è stato al mio compleanno dei 40 anni, a Gardaland. Io sono un bambino e volevo proprio Prezzemolo che mi portasse la torta! Le dissi “se mi ami vieni a fare una montagna russa con me”. Abbiamo ancora la ripresa fatta dopo, di lei che piange disperata, sdraiata per terra”.

“Ma tu sei un criminale! E lei ti ama sul serio, tu le hai chiesto una prova d’amore!”, commenta divertita Serena Bortone, che sottolinea come Fabio, col suo carattere più tranquillo, riesce a placare le ansie di Benedetta.

“Lei mi ha illuminato la vita, io lo dico sempre, lei ha questo alone di luce intorno a lei che mi ha illuminato. Sai quando nella vita vedi una luce che ti porta fuori da quello che sei e la individui in una persona? Cominci a seguirla, a starle vicino e in effetti ti illumina la vita”, conclude il giornalista, dedicando bellissime parole alla sua metà.