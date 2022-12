Furti alle auto, i ladri puntano ad un pezzo in particolare: ecco cosa cercano e quanto vale

Furti alle auto, i ladri puntano ad un pezzo in particolare: cosa cercano e quanto vale. Fai attenzione se non vuoi brutte sorprese.

Mai come al giorno d’oggi bisogna prestare la massima attenzione a non andare incontro a furti e truffe. A tal proposito, non bisogna soltanto guardarsi le spalle quando si va sui mezzi pubblici o nei locali tenendo ben stretti cellulari e portafogli, ma anche quando si è in auto.

Questo tipo di furti, di fatto, sono sempre stati all’ordine del giorno. Alle volte può capitare che venga rubata direttamente la macchina. Altre, invece, può succedere di ritrovarsi una spiacevole sorpresa. Un finestrino o il parabrezza rotto per poter permettere ai ladri di prendere qualcosa di valore.

Un tempo, ciò accadeva spesso con le autoradio, ma oggi siccome l’impianto stereo fa parte dell’auto stessa questa tendenza è ovviamente sparita. Attualmente è un altro il pezzo ricercato dai ladri. Ecco di che cosa si tratta e quanto vale.

Furti alle auto: i ladri puntano a questo pezzo in particolare

Forse potrà sembrare strano, ma nell’ultimo periodo i furti alle auto sono tornati in voga. Al giorno d’oggi, però, i ladri vogliono impadronirsi di un pezzo in particolare. Riesci ad immaginare di che cosa si tratta?

Al contrario di quanto accadeva in passato i malintenzionati non mirano più all’autoradio dato che oggi è parte integrante della vettura, ma ad un altro pezzo. Non si tratta di smartphone o borsette lasciate incustodite, ma di questo. Ecco subito svelato che cos’è e quanto vale.

Cosa cercano e quanto vale

Come abbiamo detto fin dall’inizio del nostro articolo, quando siamo in auto non dobbiamo prestare la massima attenzione soltanto alla strada, ma anche ai ladri. Questi, infatti, sempre più spesso cercano di rubare un pezzo dell’automobile in particolare. Hai capito di che cosa stiamo parlando? Ebbene sì, del climatizzatore.

Forse potrà sembrarti bizzarro, ma ciò ha a che fare con un motivo ben preciso. Questo pezzo, di fatto, permette di guadagnare delle grosse cifre poiché è composto da materiali di valore, vale a dire dei metalli rari come platino, palladio e rodio. Tutti materiali che possono valere molto di più dell’oro. Pensiamo ad esempio che un grammo di rodio può fruttare sul mercato fino a 400 euro, il palladio 80 ed il platino 29. A conti fatti, quindi, un solo pezzo può generare delle considerevoli entrate economiche.

Ma quali sono, in particolare, i modelli più ricercati dai ladri? Fra questi sicuramente ci sono le Smart e i Suv, dato che da queste vetture il climatizzatore è piuttosto semplice da estrarre, e in generale i modelli Euro 4, Euro 5 ed Euro 6. Se, quindi, possiedi una di queste macchine (ma non solo) faresti bene a stare attento. Tieni gli occhi ben aperti!