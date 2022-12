“Mi dispiace, è colpa mia”: Fedez non riesce a trattenere le lacrime, momento toccante

Fedez ha sorpreso il pubblico lasciandosi andare alle lacrime in tv: momento carico di tensione per il rapper, ecco cosa è successo.

Chi segue da anni i Ferragnez avrà avuto modo di notare in più di un’occasione che, al di là del look aggressivo fatto di piercing e tatuaggi, Fedez mostra una certa sensibilità riguardo agli argomenti a cui tiene e alle cause in cui crede. Tutti abbiamo visto con quanta foga ha difeso le proprie posizioni in occasione del concerto del 1° maggio dell’anno scorso e come si sia aperto nei confronti dei fan quando travolto dalla brutta notizia della malattia ora superata.

Lo ha dimostrato anche due giorni fa in tv, durante la puntata di Hot Factor condotto da Paola Di Benedetto nella quale si è discusso di quanto accaduto nella semifinale di questa edizione di X Factor. Quest’ultima non è stata semplice per Fedez, tornato quest’anno nel ruolo di giudice del famoso talent nato su Rai Due ed ora in onda su Sky.

Il rapper ha avuto da ridire contro i colleghi Dargen D’Amico ed Rkomi che hanno deciso di eliminare la sua band, gli Omini, a favore dei Tropea, andati in finale con Beatrice Quinta, Linda e i Santi Francesi. “A un passo dalla finale deve decidere il pubblico”, ha sottolineato Fedez visibilmente irritato.

“Non sono andato al tilt, ho preferito che i giudici decidessero la sorte del ballottaggio – ha spiegato Dargen D’Amico – In questa occasione qui il voto andava dato a una prova, i Tropea hanno lottato con unghie e denti, sono diventati una band ineccepibile, invidiabile, ho votato per eliminare gli Omini”.

Il cantante di Dove si balla ha poi precisato che gli Omini meritano comunque, ma il marito della Ferragni ha continuato: “Ti avevo detto di andare al tilt, che Rkomi avrebbe votato i Tropea”. Anche Ambra Angiolini è intervenuta a difendere l’operato di Dargen e Rkomi: “Bisogna saper perdere. È una dimostrazione di maturità, senza sminuire nessuno”.

Poi sono entrati gli Omini in studio e la reazione di Fedez alle loro parole è stata molto eloquente.

Fedez scoppia in lacrime: è successo dopo la semifinale di X Factor

Gli eliminati hanno fatto il loro ingresso ed hanno speso belle parole per il giudice che li ha seguiti durante il loro percorso: “Noi siamo felici di quello che abbiamo fatto, vogliamo ringraziare Fede. Siamo arrivati fin qui e va bene. Ora si inizia il tour”.

Sull’eliminazione, i tre ragazzi sono apparsi sereni e consapevoli che questo è stato solo l’inizio di un cammino che li porterà a realizzare il loro sogno: “Arrivati alla fine, ci avrebbe fatto piacere arrivare in finale. Ma non finisce la musica. È un gioco, va bene così”.

Fedez, dal canto suo, ha precisato che non è mai stata sua intenzione sminuire i Tropea ai quali riconosce di aver fatto un’esibizione straordinaria. Il rapper ha però ammesso: “Sono dispiaciuto, mi sento colpevole di questa cosa, mi dispiace”, per poi scoppiare a piangere tra le braccia di Rkomi.

Voi avete seguito la puntata? Siete d’accordo con Fedez o con gli altri giudici sull’eliminazione degli Omini?