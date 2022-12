Stefano De Martino lascia tutti a bocca aperta: la rivelazione riguarda Emma Marrone. Ecco che cosa ha dichiarato: l’avreste mai detto?

Stefano De Martino è uno degli ex allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi che sono rimasti maggiormente nel cuore dei telespettatori.

Oltre ad essere diventato nel corso del tempo un vero e proprio showman, basti pensare alla sua partecipazione in altre trasmissioni della De Filippi o alla conduzione di Stasera tutto è possibile, l’ex ballerino è anche rimasto al centro della cronaca rosa e del gossip per via delle sue relazioni amorose. Come sappiamo, infatti, dopo la storia con la cantante Emma Marrone, De Martino ha continuato ad essere chiacchierato per il matrimonio con la showgirl argentina Belen Rodriguez.

Ad ogni modo, seppure la storia con la Marrone si è conclusa nel lontano 2012, di recente De Martino è tornato proprio a parlare di lei. Avete già saputo che cosa ha detto sul suo conto? Quando lo scoprirete non riuscirete a crederci.

Stefano De Martino: la rivelazione su Emma Marrone

Oltre ad essere un conduttore televisivo ormai di successo, l’ex ballerino della scuola di Amici di Maria De Filippi è un personaggio molto chiacchierato per via delle sue relazioni amorose. A tal proposito, come ben sappiamo, De Martino è ultimamente tornato insieme alla madre di suo figlio, Belen Rodriguez, e tra loro le cose sembrano proprio andare a gonfie vele.

Nonostante ciò, però, è tornato di recente a parlare della ex Emma Marrone. I due come ricorderete si sono lasciati in modo burrascoso nel 2012 proprio quando Stefano si è innamorato della showgirl argentina. Ma come è oggi il rapporto fra i due ex allievi della scuola di Amici? A rivelarlo è stato proprio Stefano durante la trasmissione La conferenza stampa. Quando scoprirete che cosa ha detto resterete senza parole.

L’ex ballerino lascia tutti senza parole

Dopo 10 anni dalla fine del loro fidanzamento, Stefano De Martino è tornato a parlare della cantante Emma Marrone, facendo una rivelazione sorprendente sul suo conto. Sapete già che cosa ha dichiarato? Guardate un po’ qua: non riuscirete proprio a crederci!

Ebbene, a distanza di un decennio i due sono tornati in buoni rapporti. “Ho un bel rapporto con lei” ha detto De Martino. “Io e lei ci siamo conosciuti da piccoli e abbiamo condiviso una fetta di vita ed è stato bello” ha spiegato.

“Abbiamo vissuto insieme gli anni più capovolgenti per entrambi” ha poi aggiunto riferendosi proprio al periodo in cui hanno conosciuto il successo presso il grande pubblico. “Insieme abbiamo cominciato un’avventura televisiva che è stata per tutti e due l’inizio di una nuova vita molto diversa. Quindi sono molto legato a lei e ci sentiamo spesso” ha infine concluso. “Abbiamo davvero un bel rapporto”.