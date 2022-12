Aurora Ramazzotti mostra un ‘pezzo’ della sua casa: il dettaglio che non può passare inosservato

Aurora Ramazzotti ha mostrato un ‘pezzo’ della sua casa: c’è un dettaglio che non può passare inosservato.

Aurora Ramazzoti diventerà mamma per la prima volta. Lo ha fatto sapere a settembre con un post instagram in cui ha condiviso un video molto particolare. Più volte negli anni i giornali hanno parlato di una sua possibile gravidanza e in questo video ha scherzato sulla notizia non vera che usciva. Nella registrazione c’è poi il momento finale, quando arriva il fidanzato Goffredo e in modo ironico lo fa sapere: “E’ ovvio che sono incinta“, dice in risposta.

In basso al post Aurora rivolge un messaggio di scuse a tutti gli amici a cui nel corso del mese hanno dovuto negare, dato che la notizia era diventata sempre più insistente. Spiega che quando è uscita non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente: “A chi capisce, a chi sente, a chi vede. Vi voglio bene”. Quando l’ha annunciato a tutti non sono mancate le reazioni sia di mamma Michelle che di Eros Ramazzzotti.

Entrambi hanno mostrato la gioia di diventare presto nonni. Il cantante le ha dedicato un dolce momento sul palco emozionando lei e tutti i fan presenti al concerto: “Mi fai diventare nonno. Lo voglio sul palco con me, che sia maschio, che sia femmina, l’importante è che stia bene e che venga in un mondo migliore”. Aurora è fidanzata da diversi anni con Goffredo Cerza e vivono insieme. Pubblica molte foto con lui e qualche storia. Nelle ultime ore ha condiviso una ig ironica ma osservando con attenzione è possibile vedere un ‘pezzo’ della sua casa: qui c’è un dettaglio che si fa notare.

Aurora Ramazzotti mostra un ‘pezzo’ della sua casa: c’è un dettaglio che non passa proprio inosservato

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza diventeranno genitori per la prima volta. Lo hanno fatto sapere tramite un video pubblicato sui social a fine settembre. La notizia si era già largamente diffusa ma hanno aspettato il momento giusto per farlo sapere. Dopo averlo annunciato hanno anche organizzato una festa per scoprire il sesso del bebè in arrivo: saranno genitori di un maschietto.

Saprete sicuramente che Aurora è molto social, condivide tante storie, anche molto divertenti e non mancano le foto. Nelle ultime ore ha condiviso una storia ironica in cui c’è l’immagine in televisione della protagonista della nuova serie ‘Mercoledì’ e ha scritto: “Oggi mi sento lei“. Guardando con attenzione però è possibile vedere un angolo della sua casa: ed è proprio in questa storia che c’è un dettaglio che non passa inosservato.

Vicino al muro ci sono due lettere belle grandi, ovvero le lettere iniziali di Aurora e di Goffredo. Questo è un particolare molto romantico, non trovate? Inoltre avrete notato anche l’arredamento, modernissimo.