Karina Cascella, “un dolore che non vi dico”: cosa le è successo

Karina Cascella è un amato volto tv, ma scopriamo insieme cosa le è successo in queste ultime ore: “Un dolore che non vi dico”, i dettagli.

Sono tanti e diversi i volti che si sono alternati sul piccolo schermo in questi anni, ma come quello di Karina Cascella ne sono davvero pochissimi. Oltre che per la sua straordinaria bellezza, la napoletana si è sempre contraddistinta dalle sue colleghe per la sua spietata sincerità e schiettezza, ma anche per essersi dimostrata in più occasioni la ‘voce del popolo’.

Per quanto la vita di Karina Cascella è molto lontana dai riflettori, l’ex opinionista di Uomini e donne non perde mai l’abitudine di poter interagire coi suoi sostenitori Instagram. Che siano selfie da urlo, IG stories di sponsorizzazioni o ritratti di famiglia insieme al suo compagno e alla piccola Ginevra, la bella napoletana ama condividere ogni cosa col suo pubblico. È proprio per questo motivo che, notata la sua assenza social per circa un paio di giorni, i suoi ammiratori più accaniti si sono preoccupati ed allarmati. Cosa le è successo, però? Il motivo della sua assenza è presto detto ed è stata proprio la diretta interessata a spiegare come sono andate esattamente le cose.

Sia nella serata di Sabato che nella tarda mattina di Domenica, l’ex opinionista tv non solo si è ritornata a far vedere ai suoi followers, ma ha anche spiegato cosa l’ha tenuta lontana per qualche giorno da Instagram. “Un dolore che non vi dico”, ha raccontato l’amato volto di Uomini e donne.

Karina Cascella racconta cosa le è successo su Instagram: “Un dolore…”

Solita ad intrattenere il suo pubblico social con scatti e IG Story, Karina Cascella si è vista completamente inondata da diversi messaggi dei suoi sostenitori quando, per alcuni giorni, è sparita da Instagram. “Mi cercate, siete preoccupati”, ha iniziato a scrivere l’opinionista tv in una delle sue recente IG Story.

Cosa le è esattamente successo? E, soprattutto, perché Karina è ‘sparita’ dai social? La Cascella ha spiegato di avere un’infezione ad un dente e di non avere avuto voglia di postare su Instagram. “Vi lascio immaginare la voglia”, ha scritto. Una motivazione, da come si può chiaramente comprendere, decisamente valida. Nonostante questo piccolo imprevisto, l’ex volto tv ha rassicurato i suoi sostenitori di stare abbastanza bene. Qualche ora dopo da questa IG Story, infatti, Karina si è mostrata ai suoi sostenitori. “Un dolore che non vi dico, ma oggi si festeggia il mio amore”, ha scritto.

Facciamo un grosso in bocca al lupo!

Cosa fa oggi dopo l’addio in tv?

Immaginiamo che anche voi avete notato la sua assenza dal piccolo schermo – dal momento che, negli ultimi anni, è stato un volto fisso dei salotti televisivi di Barbara D’Urso – e vi sarete chiesti come sia cambiata la sua vita adesso. A quanto pare, sembrerebbe che Karina abbia detto ‘addio’ alla tv per seguire il suo compagno in un’avventura nell’ambito della ristorazione. I due stanno insieme da molti anni ed oltre a condividere la vita quotidiano, da qualche tempo condividono anche quella lavorativo. Max Colombo – è questo il nome della dolce metà della Cascella – ha aperto un ristorante a Bergamo. E lei è tra le sue colonne portanti.

Insomma, un cambio di vita decisamente drastica, da come si può chiaramente comprendere, ma che fa capire quanto l’amore che Karina prova nei confronti del suo compagno sia davvero immenso. Eccoli insieme in uno scatto di coppia:

Auguriamo a Max e a Karina tanta felicità. E dei fiori d’arancio!